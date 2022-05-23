Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İsveç ve Finlandiya’ya NATO mesajı: Somut adımlar görmek istiyoruz

Son dakika haberleri: Hızır Reis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selman Reis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Finlandiya ve İsveç'in NATO adımıyla ilgili konuşan Erdoğan, iki ülkeden de terörle mücadele konusunda somut adımlar beklediğini ifade etti. Terörle mücadele konusunda Türkiye'nin haklı beklentilerinin karşılanması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, "İsveç'in yaptırımını hiçbir şekilde kenara koyamayız." dedi.