Son dakika haberleri: Hızır Reis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selman Reis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Finlandiya ve İsveç'in NATO adımıyla ilgili konuşan Erdoğan, iki ülkeden de terörle mücadele konusunda somut adımlar beklediğini ifade etti. Terörle mücadele konusunda Türkiye'nin haklı beklentilerinin karşılanması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, "İsveç'in yaptırımını hiçbir şekilde kenara koyamayız." dedi.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"DENİZALTILARIMIZ 12 HAFTA BOYUNCA İKMALSİZ DENİZDE KALABİLİYOR"
"Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin emniyet ve huzuru için karada, havada ve denizde mücadele ederken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Rabbim'den rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum.
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO mesajı: "Somut adımlar görmek istiyoruz" | Video
Yeni tip denizaltılarımız teknik özellikleri itibarıyla gerçekten göz doldurmaktadır. Denizaltılarımız 300 metreden fazla derine inebiliyor. Su altında 3 gün görev yapabilen denizaltılarımız, 12 hafta boyunca ikmalsiz denizde kalabiliyor. Etkili silahlarla donatılan denizaltılarımız değişik tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme kabiliyetlerine sahiptir.
Denizaltımıza milli torpidomuz Akya ile milli gemisavar füzemiz Atmaca'yı entegre ediyoruz.
6 ADET YENİ TİP DENİZALTI DONANMAYA KAZANDIRILACAK
Denizlerdeki gücümüze güç katacak bu denizaltılarımızın inşa edilmesinde emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.
2027'ye kadar 6 adet yeni tip Denizaltımızı donanmamıza kazandıracağız.
Milli Denizaltımızı 5-6 yıl içerisinde donanmamıza teslim edeceğiz.
"ÜLKEMİZE UYGULANAN HAKSIZ, HUKUKSUZ YAPTIRIMLARI UNUTMADIK"
Son 40 yılda bölücü teröre karşı sürdürdüğümüz bu mücadelede, binlerce vatan evladını ömürlerinin baharında toprağa verdik. Ülkemize uygulanan haksız, hukuksuz yaptırımları asla unutmadık. İnsanımızın canına, malına kast eden teröristlere yönelik meşru terör operasyonları nedeniyle hedefe konulduk.
Bize para ile verilmeyen silahlar, DEAŞ'la mücadele adı altında teröristlere bedavaya verildi.
Türkiye ne savunma ihtiyaçlarının giderilmesinde ne de 40 yıllık teröörle mücadelesinde müttefiklerinden beklediği desteği görmemiştir.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA NATO MESAJI
İsveç'in bize karşı yaptırım uygulamasını hiçbir şekilde bir kenara koyamazsınız. Terörle mücadelede Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdır. Somut adımlar görmek istiyoruz.