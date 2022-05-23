Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO mesajı: "Somut adımlar görmek istiyoruz" | Video
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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hızır Reis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selman Reis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. İsveç ve Finlandiya'ya NATO konusunda net mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Terörle mücadelede Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdır. Somut adımlar görmek istiyoruz." dedi. 2027'ye kadar 6 adet yeni tip Denizaltımızı donanmaya kazandırılacağını belirten Erdoğan, "Milli Denizaltımızı 5-6 yıl içerisinde donanmamıza teslim edeceğiz." dedi.