SON DAKİKA: MİT’ten Musul’da nokta atış! Terör örgütünün kritik ismi öldürüldü! İşte operasyondan ilk kareler...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2021 yılı itibariyle PKK Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha Genel Sorumlusu olarak görevlendirilen Ahmet Rubar kod adlı Mehmet Erdoğan'ı terörün kuluçka merkezi haline gelen Mahmur Kampı'nda, Hacı Mirza Ali adına düzenlenmiş bir sahte kimlikle yaşadığını belirledi.
HASSAS ÇALIŞMA
Bu tespitten sonra MİT, saha ajanlarından gelen bilgileri dikkatlice değerlendirerek Ahmet Rubar kod adlı Mehmet Erdoğan'a yönelik operasyon planlandı. Yapılan istihbarı çalışmaların ardından Ahmet Rubar kod adlı Mehmet Erdoğan 21 Mayıs'da Mahmur'da MİT elemanlarının da yer aldığı operasyonla etkisiz hale getirdi.
HPG KONSEY ÜYESİYDİ
Etkisiz hale getirilen teröristin aynı zamanda, Türkiye'ye yönelik PKK bünyesinde silahlı bombalı eylemleri yöneten HPG Komuta Konseyi'nin yöneticisi olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi. Uzun yıllar PKK Medya Savunma Alanlarına bağlı Hakurk Eyalet Sorumlusu ve Avaşin Eyalet Sorumlusu olarak görev yapan Mehmet Erdoğan'ın, Avaşin ve Hakurk'ta bulunduğu dönemde Türkiye'ye yönelik çok sayıda terör eyleminin bizzat planlayıcısı ve uygulayıcısı olarak sorumluluk üstlendiği öğrenildi.
ÖRGÜTE SON ZAMANLARDA VERİLEN EN BÜYÜK DARBE
PKK içerisinde Murat Karayılan, Cemil Bayık gibi üst düzey isimler arasında olan Mehmet Erdoğan'ın, 1990'lı yıllardan itibaren çok sayıda sivil ve askerin şehit edilmesi eylemlerinin talimatını verdiği için "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" ve "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma" suçlarından Kırmızı listede arandığı öğrenildi. Erdoğan'ın etkisiz hale getirilmesi örgüte son zamanlarda verilen büyük darbelerden biri oldu.