SON DAKİKA: MİT’ten Musul’da nokta atış! Terör örgütünün kritik ismi öldürüldü! İşte operasyondan ilk kareler...

ÖRGÜTE SON ZAMANLARDA VERİLEN EN BÜYÜK DARBE

PKK içerisinde Murat Karayılan, Cemil Bayık gibi üst düzey isimler arasında olan Mehmet Erdoğan'ın, 1990'lı yıllardan itibaren çok sayıda sivil ve askerin şehit edilmesi eylemlerinin talimatını verdiği için "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" ve "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma" suçlarından Kırmızı listede arandığı öğrenildi. Erdoğan'ın etkisiz hale getirilmesi örgüte son zamanlarda verilen büyük darbelerden biri oldu.