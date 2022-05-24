Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Başkan Erdoğan'a yönelik sürdürdüğü iftira kampanyası ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'de | Video

"KILIÇDAROĞLU İÇ KAOS OLUŞTURMAK İSTİYOR"

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarında öne çıkan mesajlar:

Kılıçdaroğlu iç kaos oluşturmak istiyor.

Ortaya attığı iftira FETÖ'nün kampanyası.

Dış politikada ne zaman adım atsak Kılıçdaoğlu devrede.

"HÜKÜMETİ KANUNSUZLUKLA SUÇLUYOR"

Hükümeti kanunusuzukla suçluyor. Cumhurbaşkanlığı makamını tehdit etmeye kalkıyor.

Kılıçdaroğlu Türkiye düşmanlarının propagandasını dillendiriyor.

Yanıldığı konuların haddi hesabı yok. En dikkat çekici husus şudur. Cumhurbaşkanını açık bir şekilde tehdit etmek.

AK Parti gereken hukuki girişimleri yapacaktır.

Sinsi bir faaliyet yürütüyorlar. Bundan sonrasında açıklamalarına itibar edilmemesi gerekiyor.

Kılıçdaroğlu herkesi suçluyor demokrasiyi hedef alıyor. Söylediği şey sadece iftira atmak.

Kılıçdaroğlu hani belge açıklayacaktı?

"DEVLETİN KURUMLARINI İŞLEVSİZ HALE GETİRMEK İSTİYORLAR"

Devletin kuruluşlarını işlevsiz hale getirmek istiyorlar. Koskoca partileri böylesine bir iftira kampanyasının parçası haline getirmeye çalışıyorlar.

Burada açık kurumlar üzerinde iftira atarak kaçacak demek ahlaksızlıktır. FETÖ'nün darbe girişiminden kaçmamış ölümü göze almış bir Cumhurbaşkanına bu iftirayı yapmak ahlaksızlıktır. Aile kavramını sistematik bir şekilde hedefe koyması karşısında Türkiye'de ailesi olan bütün vatandaşlarımız gereken karşılığı verecektir. Sonra bize niye bu dili kullanıyosunuz demesinler. Eğer biz gerekeni yapmazsak işimiz yapmamış oluruz.

"HİÇ KİMSE SEÇİLMİŞ CUMHURBAŞKANINI TEHDİT EDEMEZ"

Biz demokratik adap içerisinde bu mücadeyi vereceğiz. Hiç kimse seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemez. Hiç kimse ailesine karşı ve resmen kanunlarla kurulmuş vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize sahip çıkmak için faaliyet gösteren vakıflara sanki bir terör örgütüymüş imasında bulunarak bu şekilde hedef gösterip mücadele etmeye kalkamaz. Biz buradaki mücadele konusunda deneyimliyiz.