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OTOMATİK OYNAT
04:54
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan sert tepki | Video 24.05.2022 | 22:42
23:47
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'de | Video 24.05.2022 | 22:37
02:58
Sultanbeyli’de mobilya fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı | Video 24.05.2022 | 21:47
01:34
02:22
Bakan Akar sınırda | Video 24.05.2022 | 20:21
03:53
01:55
Son dakika | YİK toplantısı sonrası flaş açıklamalar... | Video 24.05.2022 | 18:23
01:27
02:07
Pençe- Kilit Harekatı’nda şehit sayısı 5’e yükseldi | Video 24.05.2022 | 17:38
05:01
Burhanettin Duran | Kılıçdaroğlu çizgiyi aşmak üzere 24.05.2022 | 16:36
00:43
09:21
04:14
Mahmut Övür | Oliver Stone: Batılı liderler 'özgür' değil 24.05.2022 | 13:59
03:00
Mehmet Barlas | Abdülhamid'i eleştiren Meral Akşener acaba kime özeniyor? 24.05.2022 | 13:56
02:55
Hilal Kaplan | İyi Parti'ye Kayı boyu değil, Carbonari amblemi yakışır 24.05.2022 | 13:53
01:24
Son Dakika: Acı haberi MSB duyurdu! 3 asker şehit oldu | Video 24.05.2022 | 12:47
45:37
03:01
02:15
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu Filistin'e gidiyor | Video 24.05.2022 | 09:44
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Detaylar A Haber'de...