SON DAKİKA: Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Eski CHP’li Kılıçdaroğlu’nun kafasındaki ismi açıkladı: Başka yolu yok...

MALTEPE MİTİNGİNDE 'ADAYLIK' SİNYALİ

CHP'nin İstanbul'un Maltepe ilçesinde düzenlediği mitingde sahneye çıkan Kılıçdaroğlu, aday olmak istediğini ortaya koyarcasına ifadeler sarfetti. Bu konuşma sonrası bir kez daha, 'Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olacak mı?' sorusu tartışılmaya başlandı.

CHP ESKİ GENEL SEKRETERİ MEHMET SEVİGEN'DEN SABAH.COM.TR'YE ÖZEL AÇIKLAMALAR

CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, kamuoyunda sıklıkla konuşulan konuyu sabah.com.tr'ye değerlendirdi. CHP'nin içini oldukça iyi bilen Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun adaylık için son anda karar vereceğini söyledi.

Sevigen, "Kemal Bey son ana kadar bekleyecektir. Kazanacağından emin olacağı bir adayı arayacaktır, bulursa onunla seçime girecektir. Ancak kazanacağından emin olmayacağı bir kişi ile seçime girmektense kendisi girip kaybetmeyi göze alacaktır." dedi.