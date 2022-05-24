SON DAKİKA: Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Eski CHP’li Kılıçdaroğlu’nun kafasındaki ismi açıkladı: Başka yolu yok...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak için kolları sıvadığı, kurmaylarına, 'Gönlümüzdeki aday Kılıçdaroğlu' yerine 'CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu' ifadesini kullanılması talimatını verdiği öğrenildi. Maltepe'de düzenlenen mitingde de Millet İttifakı'nın adayı olmak istercesine ifadeler sarfeden Kılıçdaroğlu'na 6'lı ittifaktaki diğer partilerin mesafeli durduğu da belirtiliyor. CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun son ana kadar bekleyeceğini, kazanacak bir aday bulamaz ise kendisinin aday olacağını ifade etti. Sevigen, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Ya kendisi aday olacak kaybetse de yüksek oy aldım diyerek partinin başında kalacak ya da kaybetmeyecek bir aday bulacak." dedi.
MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI KİM OLACAK?
2023 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesi muhalefette kafa karışıklığı sürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu sonrası üst üste yaptığı hatalar adını listede geri sıralara düşürürken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na fırsat doğdu. Ancak 6'lı masa Kılıçdaroğlu'nun kazanabileceğinden emin olmadığı için adaylığına mesafeli duruyor. Mansur Yavaş ismi de masada gündeme gelirken, Yavaş'ın sessizliği sürüyor.
'CHP'NİN ADAYI' TALİMATI
CHP yöneticileri, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını gündeme getirirken sık sık, 'Gönlümüzdeki aday' ifadesini kullanıyor. Kulislerden gelen bilgilere göre; Kılıçdaroğlu bu ifadeden rahatsız. Kılıçdaroğlu, 'CHP'nin adayı' ifadesinin kullanılması için kurmaylarına talimat verdi.
MALTEPE MİTİNGİNDE 'ADAYLIK' SİNYALİ
CHP'nin İstanbul'un Maltepe ilçesinde düzenlediği mitingde sahneye çıkan Kılıçdaroğlu, aday olmak istediğini ortaya koyarcasına ifadeler sarfetti. Bu konuşma sonrası bir kez daha, 'Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olacak mı?' sorusu tartışılmaya başlandı.
CHP ESKİ GENEL SEKRETERİ MEHMET SEVİGEN'DEN SABAH.COM.TR'YE ÖZEL AÇIKLAMALAR
CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, kamuoyunda sıklıkla konuşulan konuyu sabah.com.tr'ye değerlendirdi. CHP'nin içini oldukça iyi bilen Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun adaylık için son anda karar vereceğini söyledi.
Sevigen, "Kemal Bey son ana kadar bekleyecektir. Kazanacağından emin olacağı bir adayı arayacaktır, bulursa onunla seçime girecektir. Ancak kazanacağından emin olmayacağı bir kişi ile seçime girmektense kendisi girip kaybetmeyi göze alacaktır." dedi.
(CHP ESKİ GENEL SEKRETERİ MEHMET SEVİGEN)
"KAZANACAK BİR ADAY BULAMAZSA KAYBEDECEĞİNİ BİLSE DE KENDİSİ ADAY OLUR"
Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun izlemesini beklediği yolu şu sözlerle detaylandırdı:
Eğer Kemal Bey, kazanacağı kesin olmayan bir aday ile seçime giderse Genel Başkanlık koltuğundan da olabilir. Aday olan kişi muhtemeldir ki 6 partinin desteği ile Muharrem 'in aldığı oyun üzerinde bir oy alacak. Kaybettiğinde de bu oy oranına güvenerek, 'Ben CHP'nin oyunu yükselttim' düşüncesi ile partinin başına geçmek isteyecek. Kılıçdaroğlu böyle bir durum ile karşı karşı kalmamak adına kaybedeceğini bilse bile kendi aday olur. CHP'nin oylarını artırdım diyerek de koltuğunda kalmak için çabalar.
"HEP SÖYLÜYORUM KAFASINDAKİ ADAY ABDULLAH GÜL"
Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı Seçiminden itibaren kafasındaki adayın Abdullah Gül olduğunu belirtti.
CHP eski Genel Sekreteri, "Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Meral Hanım engel olmasaydı, Kılıçdaroğlu'nun kafasında Abdullah Gül vardı. Kılıçdaroğlu ile birlikte Temel Karamollaoğlu da, Abdullah Gül'ün isminde ısrar etti. Meral Hanım'ın uzlaşmaması ile Muharrem İnce'yi son anda aday yaptılar. Kılıçdaroğlu'nun kafasında yine Abdullah Gül var." dedi.
"O MASANIN GALİBİ KILIÇDAROĞLU DEĞİL AKŞENER"
Sevigen sözlerini şöyle sürdürdü:
Abdullah Gül ismini 6'lı ittifak içinde Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu destekliyor. Ancak Meral Hanım o masanın galibi. Kemal Bey, o masanın galibi değil. Herkesin bir oyu var ise Meral Hanım'ın 2 oyu vardır. Bakın bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. DSP gibi bir parti o ittifakta yok ama Türkiye genelinde toplamda 60 bin oy almış Gültekin Uysal'ın Demokrat Partisi o masada. Neden, çünkü Meral Hanım istiyor. Şunu gözlerden kaçırmamak gerekiyor. Abdullah Gül isminin zikredilmeye başlanması ile Meral Hanım Gültekin Uysal üzerinden mesajını verdi. Uysal ne dedi, '20 yıllık AK Parti hükümetinde yer almış birisi aday olamaz'. Gültekin Uysal, Meral Akşener'den izin almadan bir adım bile atamaz. Bu açıklamayı kafasına göre yaptığını düşünmek saflık olur.
"MASANIN ADAYINI HDP BELİRLER ÇÜNKÜ 6'LI İTTİFAKTAN DAHA GÜÇLÜ"
Sevigen, 6'lı ittifakın bir de artı 1'i olduğunu ifade ederek, "HDP'yi de unutmamak gerekir. 6'lı ittifak diyoruz ama aslında 6+1. O artı 1 6'sından da güçlü. HDP'nin rolü kritik. Millet İttifakı'nın adayını HDP'nin kararı belirleyecek. HDP tek başına, 6'lı ittifakın gücüne denk geliyor ve kilit pozisyonda. HDP'nin desteklemeyeceği bir adayı o masa belirleyemez." dedi.
"ADAYLIK İÇİN DIŞ GÜÇLERİ DE YABANA ATMAMAK LAZIM"
Sevigen, CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, 'Cumhurbaşkanı adayı sadece başarı sadece birikimle olmuyor; ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı aday yapacaklar' sözlerine de değindi, "Bu sözleri de adaylık değerlendirmesinde yabana atmamak lazım" diye konuştu.
"CHP'Lİ BİR ADAY OLMAZ İSE BİZ CHP'YE OY VERMEYECEĞİZ"
Sevigen, adayın mutlak suretle CHP'li olması gerektiğini, CHP'nin içinden olmayan bir adayın dayatılması halinde oy vermeyeceklerini ifade etti. Sevigen, "Daha önce Ekmeleddin İhsanoğlu'nu dayattılar. Gidip oy vereceksiniz dediler. Ben Ekmeleddin İhsanoğlu'na oy vermedim. Bugün de aday CHP'li olmaz ise biz CHP'liler gidip o adaya oy vermeyeceğiz. Kılıçdaroğlu aday olsun gidip oyumu ona veririm" ifadelerini kullandı.
"SİYASET BANA ŞUNU ÖĞRETTİ: KAFASI KARIŞIK OLAN KAYBEDER"
Sevigen, 'Siyaseti okumak konusunda mütevazı olamayacağım' diyerek, deneyimlerinin kendisine öğrettiği en önemli şeyin 'Netlik' olduğunu söyledi.
Sevigen, "Cumhur İttifakı'nın kafası çok net. Çünkü adayı çok net. Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Bey'i yeni dönemde de aday göstereceklerini en başından itibaren söylediler. Siyasette kafa netliği çok önemlidir. Millet İttiakı'nın kafası ise çok karışık. Kafası karışık olan kaybeder." dedi.
"YUNANİSTAN'A ABD'YE, NATO'YA TEK BİR TEPKİ YOK! TAYYİP ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI GÖZLERİNİ KÖR ETMİŞ"
Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarından çok daha önemli gördüğü konunun CHP'nin dış politikadaki düşmanca tavırlara sessiz kalması olduğunu ifade eden Sevigen şu ifadeler ile sitem etti:
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD Kongresi'ne sesleniyor. Burada Türkiye'yi hedef alıyor, ayakta alkışlanıyor. Bir tek Tayyip Bey ses çıkarıyor, tepki gösteriyor. Yine İsveç ve Finlandiya gibi teröre destek veren ülkeler NATO'ya girmek istiyor, terörle ilgili tek bir çift laf etmiyorsun, ülkeni savunmuyorsun. Siz nasıl muhalefetsiniz! Tek birinizden ses çıkmıyor. Tayyip Bey'e olan düşmanlıkları gözlerini kör etmiş. Siz bu ülkenin çıkarları için hükümete destek verebilirsiniz. Rekabet başkadır, ülkenin bağımsızlığı, milli birliği ve çıkarları başkadır. Siz birbirinize düşman değilsiniz ki. Bugün susacaksan, ne zaman konuşacaksın?
Miçotakis'in o açıklamaları sonrası gidip Edirne'de miting yapman, mesaj vermen lazım. Sen hayati bir konuda susuyorsun. Bu konuda nasıl susarsın ya!
"ÜLKENE SAHİP ÇIKMAZSAN İKTİDAR OLSAN NE OLUR?"
Sevigen, tepkisini sert sözlerle sürdürdü:
6'lı masa var. 6 parti bir aradasınız. Sizin masanın bu konudaki düşüncesi nedir? Ne zaman ülkenize sahip çıkacaksınız? Hükümet kim olursa olsun, bugün Tayyip Bey kazanır, yarın başkası, öbür gün başkası kazanır. Ama ülkemiz bir tane. Ülkene sahip çıkmazsan iktidar olsan ne olur, olmasan ne olur!
Bugün ekonomik güçlükler dünyada yaşanıyor. Ekonomşiyi bir şekilde hallederiz. Ancak öncelik her zaman bağımsızlık, milli birlik ve ülke çıkarlarıdır. Bunları kaybedemeyiz. Diğerleri bir şekilde hallolur.