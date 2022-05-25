SON DAKİKA: Bakan Kurum’dan kira fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama: Çalışmamız var, Cumhurbaşkanımız açıklayacak

Son dakika haberleri: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ev sahibi de kiracı da mağdur olmayacak. Çalışmamız var, Cumhurbaşkanımız açıklayacak." ifadelerini kullandı.

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