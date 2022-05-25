Giriş Tarihi: 25.5.2022 15:29Son Güncelleme: 25.5.2022 15:47
SON DAKİKA: Bakan Kurum'dan kira fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama: Çalışmamız var, Cumhurbaşkanımız açıklayacak
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Son dakika haberleri: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son dönemde artan kira fiyatlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Çalışmaların devam ettiğini ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını söyleyen Bakan Kurum, ev sahibinin de kiracının da mağdur olmayacağını ifade etti.
Son dakika haberleri: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ev sahibi de kiracı da mağdur olmayacak. Çalışmamız var, Cumhurbaşkanımız açıklayacak." ifadelerini kullandı.
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SON DAKİKA: Bakan Kurum'dan kira fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama: Çalışmamız var, Cumhurbaşkanımız açıklayacak