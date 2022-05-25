Kütahya şehidine veda ediyor

24 Mayıs 2022 tarihinde Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Harekatında, Meluni Dağı bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Piyade uzman Çavuş Hüseyin Çankaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Şehidin cenaze töreni bugün ikindi namazını müteakip Simav Yeniköy'de gerçekleşecek. Şehidin cenaze törenine, şehidin İzmir'de yaşayan ailesi, Kütahya Valisi Ali Çelik Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğg. Necati Gündüz, Belediye Başkanı Alim Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kırbaç, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Protokol mensupları katılacak.

Şehidin cenaze namazı Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından kıldırılacağı öğrenildi.