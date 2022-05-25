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Giriş Tarihi: 25.5.2022 13:08

Kütahya şehidine veda ediyor

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya şehidine veda ediyor

Pençe-Kilit harekatında şehit düşen Uzman Çavuş Hüseyin Çankaya bugün ikindi namazından sonra toprağa verilecek.

24 Mayıs 2022 tarihinde Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Harekatında, Meluni Dağı bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Piyade uzman Çavuş Hüseyin Çankaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Şehidin cenaze töreni bugün ikindi namazını müteakip Simav Yeniköy'de gerçekleşecek. Şehidin cenaze törenine, şehidin İzmir'de yaşayan ailesi, Kütahya Valisi Ali Çelik Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğg. Necati Gündüz, Belediye Başkanı Alim Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kırbaç, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Protokol mensupları katılacak.

Şehidin cenaze namazı Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından kıldırılacağı öğrenildi.

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Kütahya şehidine veda ediyor
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