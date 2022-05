Bu siyaset değil ahlaksızlık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iftira ve yalan üzerine inşa ettiği siyaset tarzını ısrarla sürdürüyor. Kılıçdaroğlu, önceki akşam sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'kaçacak' iftirasında bulundu. Kılıçdaroğlu bu iddiasını ise ABD ve İngiltere'ye giden Türk öğrencilere başta konaklama ve burs olmak üzere imkânlar sağlayan TURKEN Vakfı'na gönderilen paraya dayandırdı. Fakat Kılıçdaroğlu'nun 'gizli belge' diyerek sunduğu belgelerin ABD Adalet Bakanlığı internet sitesinde herkesin erişimine açık olduğu ortaya çıktı. Söz konusu bağışlar, TURKEN, Ensar ve TÜRGEV'in resmi hesaplarında şeffaf bir şekilde yer alıyor. Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı iddialar kendi tabanında bile inandırıcı bulunmazken siyasiler Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşıp fotoğrafın altına "Yalancı" ifadesini ekledi. İşte gelen tepkiler:15 Temmuz'da can pahasına demokrasi mücadelesi veren Sayın Cumhurbaşkanımızı ve etrafındaki insanları 'kaçacaklar' diye bir şekilde töhmet altında bırakmak tam manasıyla edepsizliktir. Kılıçdaroğlu'nun kaçmayı en iyi bilenlerden biri olduğunu, 15 Temmuz akşamında nereye kaçtığını ve gizlendiğini herkes biliyor. Bu tarz yalan söyleyerek, hakaret ederek, tehdit ederek Türkiye siyasetini kirleten bir tarzdır. Zehirli bir dildir.Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ailesini itham eden, bürokratlarımızı tehditleriyle hedef alan, nefret söylemi ile toplumu bölen bu siyasi üslubu milletimiz hak etmiyor Kılıçdaroğlu. Üslubu beyan, ayniyle insan.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her vesileyle, kefenini giyerek siyaset yoluna çıktığını ifade ve ispat eden, ülkesine kalbi duygularla bağlı, hayatını milletine adamış bir liderdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'kaçmak' fiiliyle yan yana konulabilecek ülkedeki son kişidir.Bu tehdit diliyle biz çok kez karşılaştık, bu yeni bir deneme değil. Yaptıkları tek şey yalan terörüne alet olmak, yalan terörü içerisinde faaliyet göstermektir. Dil uzatılan vakıflar, bu ülkenin değeridir.Bir siyasi parti genel başkanının kendisini ve partisini karanlık çevrelerin propaganda aygıtı haline getirmesine şahit olduk. Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanımızın ülkeden kaçacağını söylemesi, karanlık odakların propagandasının tercümesinden başka bir şey değil.İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset yapma değildir, ahlaksızlıktır. İftira, yalan ve çarpıtma üzerine siyasetini bina edenler, bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı durdurmayı da yenmeyi de başaramadılar. Yine başaramayacaklar.'Kaçacak' dediğin lider, 15 Temmuz'da milletine liderlik etti, 'Topunuz gelin' diyecek cesareti gösterdi. Peki ya sen? Bir zavallı gibi tankların arasından kaçtın.Kılıçdaroğlu'nunaçıklamalarının hedefindeki TÜRGEV ve Ensar Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Amerikan makamlarıyla paylaşılmış ve açık kaynaklardan dileyen her vatandaşın ulaşabileceği bilgilerin, gizemli bir havayla adeta servis edilmesini ve ülkemize dönük bir lekeleme kampanyasının piyonu olunmasını esefle kınıyoruz. ABD'de mukim Türk vatandaşları tarafından yönetilen TURKEN Vakfı, ABD yasalarına bağlı çalışmaktadır. Denetime açık ve şeffaf yapıya sahiptir. Dileyen herkesin ulaşabileceği dokümanlar Amerikan Adalet Bakanlığı'nın sitesine yüklenmiştir" ifadeleri yer aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları nedeniyle dava açılacağını sosyal medyadan duyurdu. Aydın sosyal medya hesabından "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle yaptığı toplantıdan çıkışında protesto edildi. İki vatandaş Kılıçdaroğlu'na, "Burası Kandil değil, Düzce. Yanlış gelmişsin" diyerek tepki gösterdi.