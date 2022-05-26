Ensar Vakfı’ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun iddialarına 7 başlıkta yalanlama

Ensar Vakfı 7 başlıkta, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Amerika'da paravan vakıf kurdular' iddiasına yanıt verdi, gerçekleri açıkladı.

İşte Ensar Vakfı Başkanı Şener Ağaç'ın açıklamaları ve gerçekler

YALAN-1: AMERİKA'DA PARAVAN VAKIF KURDULAR

"Turken Vakfı, 2014 yılında Amerikan yasalarına ve mevzuatlarına göre kurulmuş bir vakıftır. Bu vakfın kurucu vakıfları Ensar Vakfı ve Türgev'dir. Kurucu vakıfların Türkiye'den olması hem Türk hem Amerika yasalarına göre uygundur. Ortada paravan bir yapı değil, hukuk sistemine tabi, denetime açık ve şeffaf kurumlar vardır. Ayrıca hangi paravan yapı öğrencilere barınma imkânı sunar, öğrencilere seminerler, konferanslar, sosyal etkinlikler düzenler ve türlü zahmetlere katlanır. Turken'in tüm faaliyetleri tüm mecralarda şeffaf bir şekilde paylaşılıyor."

YALAN-2: TURKEN VAKFI'NIN BAŞKANI AMERİKAN VATANDAŞI VE AMERİKAN VATANDAŞINA PARA GÖNDERİYORLAR

"Turken Vakfı'nın başkanı Behram Turan'dır. Behram Bey yaklaşık 30 yıldır Amerika'da yaşayan bir Türk müteşebbistir. Hem Türk vatandaşı hem de Amerikan vatandaşıdır. Ayrıca Amerika'daki bir vakfın, başkanının Amerikan vatandaşı olması kadar doğal bir durum yoktur. Şahsa veya Turken başkanına gönderilen bir para yoktur. Her hesap uzmanı bilir ki kurumsal ödemeler kurumların hesabına yapılır. Gönderdiğimiz tüm paralar Turken'in Amerika'daki resmi hesabına gönderilmiştir."

YALAN-3: ÖĞRENCİLER İÇİN KURULMUŞ SÜSÜ VERİLMİŞ PARAVAN YAPILAR

"Ensar Vakfı 1979 yılında kurulmuş bir vakıftır. Öğrencilere kurulduğu günden beri burs veren, yurt ve yemek hizmeti sunan, kültürel ve dini yayınlar yapan bir vakıftır. Öğrencilere hizmet bizim aslî faaliyet alanımızdır. Bu hizmetlerimizden yararlanan her öğrenci bunu apaçık bilir. Bazı marjinal yapılar kendi ideolojik saplantılarıyla 43 yıllık köklü bir vakfı tartışmalarına alet etmeye çalışıyorlar. 43 yıldır yaptığımız hiçbir faaliyeti gizlemedik, hiçbir zaman gizli ajanda tutmadık, kuruluş amaçlarımızda ne yazıyorsa açık ve şeffaf bir şekilde faaliyetlerimize devam ettik. Bundan sonra da böyle davranmaya devam edeceğiz"

YALAN-4: GÖNDERİLEN PARALARIN TAMAMININ DÖKÜMLERİ ELİMİZDE

"Bu belgeler isteyen herkesin Amerika Adalet Bakanlığı'nın Fara kayıtlarında "Turken" diye arama yaptığında ulaşabileceği belgelerdir. İnternet ortamında paylaşılan belgeler için "ele geçirilmiş" "gizli bir kayıt varmış gibi davranmak" en hafif tabirle insanların aklıyla alay etmektir. Sanki gizli saklı belgelere ulaşmış gibi pazarlama yapmak beyhude bir çabadır"

YALAN-5: PARALEL HAYATLAR KURMA GÖREVİNİ SİZE KİM VERDİ?

"Bizim Turken Vakfı'nı kurarken tek amacımız özellikle Amerika'ya gidecek öğrencilere uygun koşullarda barınma ve sosyalleşme imkânı sunmaktır. Bunun için de orada yurt ve kültür merkezi yapıyoruz"

YALAN-6: PARAVAN DERNEKLERDEN KURTULMAK İSTEYEN EVLATLAR

"Ensar Vakfı'nın yurtlarında kalan, burslarından yararlanan binlerce öğrenci vardır. Bu öğrenciler bu vatanın evlatlarıdır. Hiçbir öğrencimizin bizden kurtulmak gibi bir derdi yoktur. Bu öğrenciler reşittir ve hür irade sahibidir. Hür iradeleriyle yurtlarımızda kalmakta ve burslarımızı da almaktadırlar. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde kurulmuş kamu yararına haiz bir vakıfız"

YALAN-7: YOKSULLUĞUN SEBEBİ TURKEN'E GÖNDERİLEN PARALAR

"Turken'in yurt inşaat projesi için bağışçılarımız bağış yaptılar. Bağışçılar sivil vatandaşlardır. Kendi helal kazançlarından vakfımıza bağış yapıyorlar. Devletin vergisi, milletin parası gibi bir şey asla söz konusu değildir. Yoksulluğun sebebi olsa olsa Türkiye'de her dönemde fitne çıkarmak isteyen, yatırımcıları tehdit ederek ülkenin kalkınmasına engel olan siyasi odaklardır"