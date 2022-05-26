Video Haber Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına Ensar Vakfı'ndan yanıt | Video
Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına Ensar Vakfı'ndan yanıt | Video

Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına Ensar Vakfı'ndan yanıt | Video

26.05.2022 | 15:58

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Amerika'da paravan vakıf kurdular' iddiasına Ensar Vakfı'ndan açıklama geldi. Ensar Vakfı, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, "Genel Başkanımız Dr. Şener Ağaç vakfımız hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi" dedi.

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