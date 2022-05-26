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Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına Ensar Vakfı'ndan yanıt | Video 26.05.2022 | 15:58
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Amerika'da paravan vakıf kurdular' iddiasına Ensar Vakfı'ndan açıklama geldi. Ensar Vakfı, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, "Genel Başkanımız Dr. Şener Ağaç vakfımız hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi" dedi.