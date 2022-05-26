Kılıçdaroğlu’nun ABD’deki kilit ismi! Yurter Özcan kimlerle neden görüştü?





Pentagon'da olduğunu doğrulayan Özcan, sadece tanışmak için orada olduğu söyledi. Yurter Özcan, FETÖ'nün ABD'deki en tanıdık lobicilerinden biri olan Michael Rubin ile de temasa geçti.



Kılıçdaroğlu’nun ABD’deki kilit ismi kim? CHP’li Yurter Özcan kimlerle, neden görüştü? | Video