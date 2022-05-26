Kılıçdaroğlu’nun ABD’deki kilit ismi! Yurter Özcan kimlerle neden görüştü?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öne sürdüğü 'Erdoğan kaçacak' iddiası, FETÖ'nün propaganda söylemlerinden biri. Kılıçdaroğlu'nun TÜRGEV ve ENSAR vakıfları üzerinden dolaşıma soktuğu iftiraların kaynağı olan Yurter Özcan'ın sicili bir hayli kabarık. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan hakkında ortaya attığı asılsız iddiaların adresi FETÖ'cülerin sığınağı olan ABD.
Kilit isim ise, CHP'nin ABD temsilcisi Yurter Özcan. Peki Yurter Özcan kim, ABD'de de kimlerlerle, neden görüştü? Özcan'ın CIA ajanı Henri Barkey ile teması dikkat çekiyor. CHP'li Özcan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Barkey ile bir araya geldi.
ABD Adalet Bakanlığı belgelerine göre Özcan darbe girişiminden bir gün önce de ABD Savunma Bakanlığı'ndaydı. Bakanlığın Türkiye'de terörle mücadele ve iç politika dosyası üzerinde çalışan Kidnard Raymond ile bir araya geldi.
Pentagon'da olduğunu doğrulayan Özcan, sadece tanışmak için orada olduğu söyledi. Yurter Özcan, FETÖ'nün ABD'deki en tanıdık lobicilerinden biri olan Michael Rubin ile de temasa geçti.
Kılıçdaroğlu’nun ABD’deki kilit ismi kim? CHP’li Yurter Özcan kimlerle, neden görüştü? | Video
Rubin, 15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık 4 ay önce yazdığı bir yazıyla Türkiye'de darbe olabileceğini söylemişti. CHP'li Özcan, 17-25 Aralık'tan sonra Washington'da firari FETÖ'cülerin toplantısına katıldı.