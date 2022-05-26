Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu’nun ABD’deki kilit ismi! Yurter Özcan kimlerle neden görüştü?
Giriş Tarihi: 26.5.2022 15:56 Son Güncelleme: 26.5.2022 15:58

Kılıçdaroğlu’nun ABD’deki kilit ismi! Yurter Özcan kimlerle neden görüştü?

Kılıçdaroğlu’nun ABD’deki kilit ismi! Yurter Özcan kimlerle neden görüştü?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu asılsız belgeler öne sürerek Başkan Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçacağı iddiasının arkasında CHP'nin ABD temsilcisi Yurter Özcan'ın olduğu ortaya çıktı. FETÖ'den gelen talimatları CHP'ye ileten kilit isim olan Özcan ABD'de kimlerle neden görüştü. CHP'li Özcan'ın CIA eski ajanı Henri Barkey ile yaptığı görüşme dikkat çekiyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öne sürdüğü 'Erdoğan kaçacak' iddiası, FETÖ'nün propaganda söylemlerinden biri. Kılıçdaroğlu'nun TÜRGEV ve ENSAR vakıfları üzerinden dolaşıma soktuğu iftiraların kaynağı olan Yurter Özcan'ın sicili bir hayli kabarık. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan hakkında ortaya attığı asılsız iddiaların adresi FETÖ'cülerin sığınağı olan ABD.

Kilit isim ise, CHP'nin ABD temsilcisi Yurter Özcan. Peki Yurter Özcan kim, ABD'de de kimlerlerle, neden görüştü? Özcan'ın CIA ajanı Henri Barkey ile teması dikkat çekiyor. CHP'li Özcan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Barkey ile bir araya geldi.



15 Temmuz'da da rol aldığı belirtilen Barkey'in, o gece Büyükada'da bir otelde kaldığı, 15 kişilik ekibi ile gelişmeleri anbean takip edip uluslararası görüşmeler yaptığı ortaya çıkmıştı.



ABD Adalet Bakanlığı belgelerine göre Özcan darbe girişiminden bir gün önce de ABD Savunma Bakanlığı'ndaydı. Bakanlığın Türkiye'de terörle mücadele ve iç politika dosyası üzerinde çalışan Kidnard Raymond ile bir araya geldi.



Pentagon'da olduğunu doğrulayan Özcan, sadece tanışmak için orada olduğu söyledi. Yurter Özcan, FETÖ'nün ABD'deki en tanıdık lobicilerinden biri olan Michael Rubin ile de temasa geçti.

Kılıçdaroğlu’nun ABD’deki kilit ismi kim? CHP’li Yurter Özcan kimlerle, neden görüştü? | Video



Rubin, 15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık 4 ay önce yazdığı bir yazıyla Türkiye'de darbe olabileceğini söylemişti. CHP'li Özcan, 17-25 Aralık'tan sonra Washington'da firari FETÖ'cülerin toplantısına katıldı.



Aynı toplantıda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da vardı. FETÖ'cülerle samimi görüntüler vermişti. Yurter Özcan, 15 Temmuz gecesi attığı tweet ile halkın sokağa çıkmamasını istemişti.

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Kılıçdaroğlu’nun ABD’deki kilit ismi! Yurter Özcan kimlerle neden görüştü?
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