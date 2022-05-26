Kılıçdaroğlu’nun ABD’deki kilit ismi kim? CHP’li Yurter Özcan kimlerle, neden görüştü? | Video

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öne sürdüğü ‘Erdoğan kaçacak’ iddiası, FETÖ’nün propaganda söylemlerinden biri. Kılıçdaroğlu'nun TÜRGEV ve ENSAR vakıfları üzerinden dolaşıma soktuğu iftiraların kaynağı olan Yurter Özcan'ın sicili de hayli kabarık. Peki Özcan-FETÖ arasındaki derin ilişki ne? CHP lideri neden FETÖ propagandasına sarıldı? Algı operasyonunun zamanlaması neden önemli? İşte FETÖ-CHP-Özcan-ABD sarmalında Türkiye'ye çekilen operasyonun deşifresi.