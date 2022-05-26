Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yazılı açıklama geldi. MGK Toplantısı sonrası yeni operasyon vurgusu yapıldı.
Peki olası harekat hangi noktalara yapılacak? Operasyon sonrası kaç milyon Suriyeli o bölgelere yerleştirilir? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
MGK'dan operasyon sinyali verildi! Yeni harekat hangi bölgeleri kapsayacak? Abdullah Ağar açıkladı
İşte Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'ın açıklamalarından satır başları
Türkiye üç büyük harekatla cevap verdi. Bu harekat meşru müdafaa hakkıdır. Bir işgal girişimi değildir. Müttefikimiz ABD ve Rusya'nın geri çekilmesinden PKK ile İran'a bağlı Haşdi Şabi milis kuvvetlerinin buraya yerleştiğini görüyoruz.
Türkiye'nin siyasi ve askeri kararlılığı vardır. Tel Rıfat bölgesinin temizleneceğini düşünüyorum. İstikrarın sağlanması, Türkiye'ye karşı taarruzun önlenmesi ve sabotajların önlenmesi için gereklidir.
BİZİM İÇİN VAROLUŞSAL TEHDİT
Öğretim Üyesi Abdullah Ağar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Bizim yapacağımız harekata gerek Rusya gerek ABD ekseninde istediğimiz tepkileri vermeyeceklerdir. Ama bir temel gerçeklik var Suriye'deki ortaya koymuş oldukları dizayn ve çaresizlik çözümsüzlük onlar için bir proje. Dizayn safhası ama bizim için varoluşsal bir tehdit. Bir tek terörist kalmayıncaya kadar biz terörle mücadelemize devam edeceğiz.
Temas noktaları mavi noktalar. Bütün bu temas noktalarında YPG/PKK terör örgütü sürekli Türkiye'yi ağır silahlarla beraber Türk askerlerini ÖSO'yu ve buraya yerleşmiş sivil halkı çeşitli şekillerde can alıcı eylemlerin altına imza attı.
Terörle mücadelemiz sadece bu hat değil 30 km'lik derinlik. Sınır kapısına kadar buradaki bütün PKK varlığını biz tamamıyla ortadan kaldıracağız.
Fırat havzası, Rakka, Tabka, Deyrizor, bölgesi son derece önem taşıyor. Buralardaki YPG/PKK varlığını ortadan kaldırdığınız an Suriye'deki çözümü büyük oranda üretmiş oluyorsunuz.