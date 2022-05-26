MGK’dan operasyon sinyali verildi! Yeni harekat hangi bölgeleri kapsayacak? Abdullah Ağar açıkladı

BİZİM İÇİN VAROLUŞSAL TEHDİT

Öğretim Üyesi Abdullah Ağar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bizim yapacağımız harekata gerek Rusya gerek ABD ekseninde istediğimiz tepkileri vermeyeceklerdir. Ama bir temel gerçeklik var Suriye'deki ortaya koymuş oldukları dizayn ve çaresizlik çözümsüzlük onlar için bir proje. Dizayn safhası ama bizim için varoluşsal bir tehdit. Bir tek terörist kalmayıncaya kadar biz terörle mücadelemize devam edeceğiz.