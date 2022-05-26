MGK'dan operasyon sinyali verildi! Yeni harekat hangi bölgeleri kapsayacak? Abdullah Ağar açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan MGK toplantısı sona erdi. Yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da yakından takip edilen kritik Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sonrası yapılan açıklamada yeni harekât sinyali verildi. Peki olası harekat hangi noktalara yapılacak? Operasyon sonrası kaç milyon Suriyeli o bölgelere yerleştirilir? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.