SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu’ndan Finlandiya ve İsveç’e NATO vetosu: Üye olmak istiyorsanız bu adımları atın

ABD BÜYÜKELÇİSİNİN TEMASLARI

Herkes herkesle görüşür ama bir siyasi planlama çerçevesinde olursa başka... Biliyoruz ki bazı siyasi partilerde bazı ülkelerin büyükelçilerine danışmadan hareket etmiyor.

ABD'YE:SADECE ANLAMAYIN GEREĞİNİ DE YAPIN

Barış Pınarı ve diğer harekat bölgelerinde Türkiye'ye yönelik tehdit artmaya başladı. Bu harekatları tehdidi ortadan kaldırmak için yaptık. Tehdit artıyorsa görevimiz de buna yönelik tedbir almaktır. ABD'liler de -NATO sürecinde de görüyoruz- "Endişelerinizi anlıyoruz" diyor. Endişe gerçek. Sadece anlamayın, gereğini de yapın. ABD daha önce vardığımız mutabakat ve ortak açıklama ile birlikte bu bölgelerdeki terör örgütlerini sınırımızdan 30 km derinliğe indirme sözü verdi, tutmadı. Madem endişeyi anlıyorsun, o zaman temizle. Rusya da aynı şekilde… Onlarla da mutabakata vardık. Her iki ülkenin de bu noktada sorumluluğu var. Sonuçta bu olmadı ve son zamanlarda terör saldırıları artıyor. Türkiye olarak da elimiz kolumuz bağlı kalamayız. 'Ne zaman bize saldıracaklar' diye bekleyemeyiz, gereğini yapmamız lazım.

MÜZAKERELERDE DURAĞANLIK VAR

Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde durağanlık var, hatta Ukrayna müzakereyi durduklarını söyledi. Sahada mücadele devam ediyor. Rusya'nın ele geçirdiği askerlerin ve Ukrayna'nın elindeki Rus askerlerin takası konusunda görüşmeler var. Ateşkes müzakereleri ise geri plana düştü. Öte yandan tahıl ürünlerinin uluslararası piyasalara çıkması hassas. Şimdilik güvenlik sebebiyle mümkün değil, Rusya için bu ürünlere yönelik uluslararası bir yaptırım yok ama gemilere dönük sigorta gibi yaptırımlar olduğu için bu konularda da temaslar sürüyor.

KİEV'DEKİ TÜRK ASKERİ UÇAKLARI

İki askeri uçağımız orada, bir sıkıntı yok bakımları da yapıldı. Havaalanında da mayınlar var. Ukrayna hava sahasının açılması önemli, bu olmadan uçakları riske atmak istemiyoruz. Şu an oradaki konumlarında da sıkıntı görünmüyor

KABİL HAVALİMANI İŞLETME SÜRECİ

Yer hizmetleri veren BAE'li bir firma var. O firmaya yer hizmetlerini verebileceklerine dair bilgi geldi. Biz Katar'la anlaştıktan sonra Taliban'la müzakereler yapıldı. Belli konularda anlaşma olmuştu; Taliban'ın şirkete yaptığı teklifler kabul edilebilir bulunmadı... Taliban'ın yaklaşımını doğru bulmadık. Bu bir prestij meselesi değil, zaruri bir konu değil… Taliban ile müzakere devam ediyor. 'Yer hizmetlerini verdik' açıklaması oldu, bunun mahsuru yok. Burada Taliban'ın bir karar vermesi gerek. Havalimanının açık olmasının kendilerine faydasını iyi idrak etmeleri lazım.