Son dakika: Kılıçdaroğlu’nun Man Adası iftirası elinde patladı! Başkan Erdoğan’a 100 bin TL tazminat ödeyecek

"YALAN BİR KERE DAHA TESCİLLENDİ"

İstanbul Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine tam 100 bin TL tazminat ödemesini hükmetti. Man Adası iftirasıyla açılan davanın sonucunu sosyal medyadan paylaşan Cumhurbaşkanının avukatı Mustafa Doğan İnal kararı şöyle duyurdu: "Yalancı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Man Adası iftirası davalarından biri daha yerel mahkemede sonuçlandı ve yalan bir kere daha tescil edildi. İstanbul Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftiraları için Sayın Cumhurbaşkanımız ve ailesine toplam 100 bin tazminat ödenmesine hükmetti."