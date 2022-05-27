Attığı iftiralar peşini bırakmıyor 100 bin TL ödeyecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarının Man Adası'ndaki bir şirkete para gönderdikleri ve yurtdışına para kaçırdıkları iddiasında bulundu. Kılıçdaroğlu, bu açıklamaları nedeniyle açılan çeşitli davalarda tazminatlara mahkûm oldu. Kılıçdaroğlu, en son geçen nisanda Yargıtay'ın verdiği tazminat davalarından üçünün bozulduğunu öne sürdü ama bunun da gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Bu kez Kılıçdaroğlu'nun 17 Ağustos 2020'de bir gazeteye verdiği röportajdaki Man Adası sözleri hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "kişilik haklarına saldırı" gerekçesiyle İstanbul Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada karar çıktı.Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Kararı sosyal medyadan duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Mustafa Doğan İnal, "Yalancı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Man Adası iftirası davalarından biri daha yerel mahkemede sonuçlandı ve yalan bir kere daha tescil edildi.İstanbul Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftiraları için Sayın Cumhurbaşkanımız ve ailesine toplam 100 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti" dedi. Mahkemenin kararında, Başkan Erdoğan'a 50 bin lira, Burak Erdoğan, Bilal Erdoğan, Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Mustafa Erdoğan'a 10'ar bin lira olmak üzere toplamda 100 bin lira manevi tazminata hükmedildiği belirtildi.