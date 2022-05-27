Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: Erdoğan’ı 15 Temmuz’da kaçırtamadınız! Ama sen tankların arasından kaçtın

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Merkez Ofisi açılışında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisi ile ilgili ortaya attığı iddialara da sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Siz Erdoğan'ı 15 Temmuz'da kaçırtamadınız ama sen tankların arasından kaçtın." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Önce güven iklimini tesis ettik. Devletine güvenen iş dünyamız bir anda şaha kalktı.

Buradan 7.5 saatte İzmir'e gidilirken, 3.5 saatte nasıl gidilir onu gösterdik. İzmir-Manisa arasındaki dağlar aşılamıyordu, Sabuncubeli Tüneli'ni yaptık. Biz bunlarla hiçbir zaman yetinmedik. Aşk ile koşan yorulmaz dedik. Bütün bunlarla beraber 6100 KM'den aldığımız karayollarını 28 bin KM'ye çıkardık. Şu anda gelip gidenler bunu gördüğü zaman dediler ki neler yapmışsınız. Finali de Çanakkale Köprüsü ile yaptık. Dünyada bir ilki Türkiye olarak imza attık. Avrupa ve Asya'yı bir de oradan bağladık.