Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: Erdoğan’ı 15 Temmuz’da kaçırtamadınız! Ama sen tankların arasından kaçtın

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Merkez Ofisi açılışında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisi ile ilgili ortaya attığı iddialara da sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Siz Erdoğan'ı 15 Temmuz'da kaçırtamadınız ama sen tankların arasından kaçtın." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Önce güven iklimini tesis ettik. Devletine güvenen iş dünyamız bir anda şaha kalktı.
Buradan 7.5 saatte İzmir'e gidilirken, 3.5 saatte nasıl gidilir onu gösterdik. İzmir-Manisa arasındaki dağlar aşılamıyordu, Sabuncubeli Tüneli'ni yaptık. Biz bunlarla hiçbir zaman yetinmedik. Aşk ile koşan yorulmaz dedik. Bütün bunlarla beraber 6100 KM'den aldığımız karayollarını 28 bin KM'ye çıkardık. Şu anda gelip gidenler bunu gördüğü zaman dediler ki neler yapmışsınız. Finali de Çanakkale Köprüsü ile yaptık. Dünyada bir ilki Türkiye olarak imza attık. Avrupa ve Asya'yı bir de oradan bağladık.
Şimdi birileri çıkıp aç kaldık diyor. Vicdansızlık yapmayın. Aç kalan falan yok. Yeter ki dürüst ol samimi ol. Bu konuda yaptığımız zamlarla da düzenlemelerle vatandaşımızı nereden nereye getirdiğimiz de ortada.
KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
62 yıl önce 27 mayıs'ta bu CHP ne dediyse bugün de aynı şeyi söylüyor. O zaman da rahmetli Menderes için de uçaklarla dolu altını yurtdışına kaçırdılar dediler. Şimdi de benim için aynı şeyi söylüyor. 2023 geliyor. bu millet sana dersi yine verecek. Erdoğan'ı 15 Temmuz gecesi kaçırtamadınız. Sen ise gece 23.00'te tankların arasında kaçtın. Herkesi meydanlara çağırdığımda, benim sevdalısı olduğum bu millet Atatürk Havalimanı'na yığıldı ve bizi bekledi. Geldik onlarla oradan kucaklaştık ve birlikte yolumuza devam ettik. Bay Kemal ne derse desin. Erdoğan burada. Bu ülkeye hizmet etmeye devam edecek.
"KUR VE ENFLASYON SORUNUNUN ÜSTESİNDEN ELBETTE GELECEĞİZ"
Kur ve enflasyon sorununun üzerinden elbette geleceğiz. Hiçbir insanımızın çöküşüne izin vermeyeceğiz. Bir yandan insanlarımızın günlük hayatlarını etkileyen fiyat artışlarının önüne geçerek, bir taraftan gelirleri artırarak gelir seviyesindeki düşüşün derhal önüne geçeceğiz.
Unutmayın hepimiz aynı gemideyiz. Şayet Türkiye gemisi su alırsa bunun sonuçlarını hepimiz yaşayacağız. Biz tüm dikkatimizi Türkiye'nin aydınlık geleceğine yöneltmiş durumdayız. Üretim tarafında istihdamda, ihracatta gayet iyi durumdayız. Cari açıktaki dengelerin bozulmasının tek sebebi, tüm dünyada olduğu gibi artan enerji giderleridir.
İstihdamda küçük oynalamara rağmen, sosyal kırılmalara sebep olacak bir riskle karşı karşıya değiliz. Bizim uyguladığımız ekonomi programı gayet tutarlıdır.
Kendi ülkesinin yanında yer almak yerine emperyalist güçlere kuyruk sallayan siyasetçileri de milletimize havale ediyoruz.