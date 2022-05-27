Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Erdoğan'ı 15 Temmuz'da kaçırtamadınız! Ama sen tankların arasından kaçtın | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Merkez Ofisi açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun kendisi ile ilgili ortaya attığı iddialara sert tepki gösteren Başkan Erdoğan: "Siz Erdoğan'ı 15 Temmuz'da kaçırtamadınız. Ama sen gee 23.00'da tankların arasından kaçtın." ifadelerini kullandı.