Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Erdoğan'ı 15 Temmuz'da kaçırtamadınız! Ama sen tankların arasından kaçtın | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Merkez Ofisi açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun kendisi ile ilgili ortaya attığı iddialara sert tepki gösteren Başkan Erdoğan: "Siz Erdoğan'ı 15 Temmuz'da kaçırtamadınız. Ama sen gee 23.00'da tankların arasından kaçtın." ifadelerini kullandı.