Video Haber Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Erdoğan'ı 15 Temmuz'da kaçırtamadınız! Ama sen tankların arasından kaçtın | Video
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Erdoğan'ı 15 Temmuz'da kaçırtamadınız! Ama sen tankların arasından kaçtın | Video

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Erdoğan'ı 15 Temmuz'da kaçırtamadınız! Ama sen tankların arasından kaçtın | Video

27.05.2022 | 18:14

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: Erdoğan’ı 15 Temmuz’da kaçırtamadınız! Ama sen tankların arasından kaçtın | Video 24:14
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Erdoğan'ı 15 Temmuz'da kaçırtamadınız! Ama sen tankların arasından kaçtın | Video 27.05.2022 | 18:14
Başkan Erdoğan: Temmuz’da başbakan olacağım diyenlerin foyaları da ortaya dökülecektir | Video 00:46
Başkan Erdoğan: "Temmuz'da başbakan olacağım diyenlerin foyaları da ortaya dökülecektir" | Video 27.05.2022 | 16:10
Başkan Erdoğan’ın o sözleri ayakta alkışlandı: Biz siz kuklalarla değil, sizin iplerinizi elinde tutan efendilerinizle mücadele ediyoruz 00:48
Başkan Erdoğan’ın o sözleri ayakta alkışlandı: "Biz siz kuklalarla değil, sizin iplerinizi elinde tutan efendilerinizle mücadele ediyoruz" 27.05.2022 | 16:11
Başkan Erdoğan: Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta tehditlere şantajlara asla boyun eğmedik | Video 01:27
Başkan Erdoğan: "Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta tehditlere şantajlara asla boyun eğmedik" | Video 27.05.2022 | 16:10
Son Dakika: 27 Mayıs Darbesi’nin 62. yılı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 41:25
Son Dakika: 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 27.05.2022 | 15:56
Binali Yıldırım’ı kolundan tutup evine götürdü, kalabalık kahkahaya boğuldu | Video 03:12
Binali Yıldırım'ı kolundan tutup evine götürdü, kalabalık kahkahaya boğuldu | Video 27.05.2022 | 15:31
Okan Müderrisoğlu | Somut adım atmadan veto kalkmaz 04:33
Okan Müderrisoğlu | Somut adım atmadan veto kalkmaz 27.05.2022 | 15:36
Başkan Erdoğan: Bay Kemal’in ödediği tazminatları TÜRGEV ve ENSAR’a bağışladım | Video 21:50
Başkan Erdoğan: "Bay Kemal'in ödediği tazminatları TÜRGEV ve ENSAR'a bağışladım" | Video 27.05.2022 | 15:30
Mehmet Barlas | Uluslararası siyasette kullanılanlar 01:59
Mehmet Barlas | Uluslararası siyasette kullanılanlar 27.05.2022 | 15:24
Burhanettin Duran | Kılıçdaroğlu’nun çoktan aştığı çizgi 04:27
Burhanettin Duran | Kılıçdaroğlu'nun çoktan aştığı çizgi 27.05.2022 | 15:20
Bakan Kurum Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, İstanbul’un akciğeri olacak | Video 07:54
Bakan Kurum "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, İstanbul'un akciğeri olacak" | Video 27.05.2022 | 12:27
MGK’dan Suriye’ye harekat mesajı! Harekat ne zaman başlayacak? Olası operasyon hangi bölgelere yapılacak? | Video 06:29
MGK'dan Suriye'ye harekat mesajı! Harekat ne zaman başlayacak? Olası operasyon hangi bölgelere yapılacak? | Video 27.05.2022 | 11:17
Yine fuar basan Bakırköy zabıtasına büyük şok | Video 00:32
Yine fuar basan Bakırköy zabıtasına büyük şok | Video 27.05.2022 | 11:00
İstanbul’da DEAŞ operasyonu! Reina saldırısı zanlısına para transferi yapılmış | Video 01:40
İstanbul’da DEAŞ operasyonu! Reina saldırısı zanlısına para transferi yapılmış | Video 27.05.2022 | 09:28
FETÖ’nün Gaybubet Evleri’ne operasyon! Tam 33 adres | Video 00:58
FETÖ'nün Gaybubet Evleri’ne operasyon! Tam 33 adres | Video 27.05.2022 | 08:57
FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 31 kişi hakkında yakalama kararı | Video 00:38
FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 31 kişi hakkında yakalama kararı | Video 27.05.2022 | 08:58
Mehmet Barlas | 6 benzemez ya da ’oturtmalı muhalefet’ 03:25
Mehmet Barlas | 6 benzemez ya da 'oturtmalı muhalefet' 26.05.2022 | 17:08
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu neyin üstünü örtüyor? 03:57
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu neyin üstünü örtüyor? 26.05.2022 | 16:58
Haşmet Babaoğlu | 1908 vantilatörü 03:02
Haşmet Babaoğlu | 1908 vantilatörü 26.05.2022 | 16:29
Salih Tuna | Terbiyesizlik yapmayacaksın! 04:11
Salih Tuna | Terbiyesizlik yapmayacaksın! 26.05.2022 | 16:27

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Merkez Ofisi açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun kendisi ile ilgili ortaya attığı iddialara sert tepki gösteren Başkan Erdoğan: "Siz Erdoğan'ı 15 Temmuz'da kaçırtamadınız. Ama sen gee 23.00'da tankların arasından kaçtın." ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA