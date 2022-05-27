Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan NATO’ya terörle mücadele mesajı

Bizim beklentimiz imkansız bir beklenti değil. NATO'ya üye olmak istiyorlarsa terör örgütleriyle bağlantılarını kesmek zorundalar. Biz ülkenin ismini değiştirmesini istemiyoruz. Bizim talebimiz gayet meşru. Ayrıca bize yönelik savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırmaları gerekiyor. Bunlar dost ülkelere yapılacak şey değil."