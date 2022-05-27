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Giriş Tarihi: 28.5.2022 00:44 Son Güncelleme: 28.5.2022 00:57

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı

SABAH
İsveç’te terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı

Türkiye tarafından terör örgütlerine verdiği destek nedeniyle eleştirilen ve NATO üyeliğine başvuru yapan İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı. Örgütün elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütünün simgesini taşıyan paçavralar taşıyan terör yandaşları İsveç'ten NATO üyeliği başvurusunu geri çekilmesini talep etti.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusunun yankıları sürüyor. Teröre verdikleri destek nedeniyle Türkiye'nin olumsuz yaklaştığı üyelik sürecine ilişkin müzakereler devam ederken İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı.

'Hepimiz PKK'yız hepimiz PKK'lıyız' sloganı atan terör yandaşları, örgütün elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütünün simgesini taşıyan paçavralar taşıdı.

Sol Parti Süryani asıllı Milletvekili Tony Hadaou'dun destek verdiği gösteride İsveç'in, Türkiye'ye verdiği tavizlerin durdurulması istendi.

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İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı
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