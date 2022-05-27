İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusunun yankıları sürüyor. Teröre verdikleri destek nedeniyle Türkiye'nin olumsuz yaklaştığı üyelik sürecine ilişkin müzakereler devam ederken İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı.
'Hepimiz PKK'yız hepimiz PKK'lıyız' sloganı atan terör yandaşları, örgütün elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütünün simgesini taşıyan paçavralar taşıdı.
Sol Parti Süryani asıllı Milletvekili Tony Hadaou'dun destek verdiği gösteride İsveç'in, Türkiye'ye verdiği tavizlerin durdurulması istendi.