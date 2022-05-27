Son dakika: Fuar basan CHP’li Bakırköy Belediyesi zabıtasına büyük şok!

Durum karşısında ne yapacağını şaşıran zabıtalar apar topar salondan çıksalar da durumun aktarıldığı Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun talimatıyla yeniden tabela vergisi almak için yabancı alım heyetlerinin bulunduğu fuar alanına döndüler.

Yine fuar basan Bakırköy zabıtasına büyük şok | Video

Bakırköy Belediyesi'nin bu baskınları alışkanlık haline getirdiğini söyleyen Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, durumu CHP liderine bizzat kendisinin ilettiğini ancak belediye başkanının bağlı bulunduğu partinin genel başkanının karşı çıkmasına rağmen dünyada bir benzeri olmayan fuardan tabela vergisi uygulamasına devam ettiğini söyledi.