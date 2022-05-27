Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a çok net mesaj! "Buna uymazlarsa ileri noktaya taşırız"

ABD GEREĞİNİ DE YAPMALI

Barış Pınarı ve diğer harekât bölgelerinde Türkiye'ye yönelik tehdit artmaya başladı. Bu harekâtları tehdidi ortadan kaldırmak için yaptık. Tehdit artıyorsa görevimiz de buna yönelik tedbir almaktır. ABD'liler de -NATO sürecinde de görüyoruz- 'Endişelerinizi anlıyoruz' diyor. Endişe gerçek. Sadece anlamayın, gereğini de yapın. ABD daha önce vardığımız mutabakat ve ortak açıklama ile birlikte bu bölgelerdeki terör örgütlerini sınırımızdan 30 km derinliğe indirme sözü verdi, tutmadı. Madem endişeyi anlıyorsun, o zaman temizle. Rusya da aynı şekilde... Onlarla da mutabakata vardık. Her iki ülkenin de bu noktada sorumluluğu var. Sonuçta bu olmadı ve son zamanlarda terör saldırıları artıyor. Türkiye olarak da elimiz kolumuz bağlı kalamayız. 'Ne zaman bize saldıracaklar' diye bekleyemeyiz, gereğini yapmamız lazım.