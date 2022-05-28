1 milyonluk bir dava daha

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde her bir konuşması için 500 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.Avukat Hüseyin Aydın dava dilekçesinde Başkan Erdoğan'ın kişilik haklarının ihlal edildiğini belirterek açıklamaların gerçek dışı ve saldırı niteliğinde olduğunu kaydetti. Avukat Aydın, dilekçesinde, "Davalının hayali kaçma senaryosuna dayanak kıldığı husus, Türkiye'de faaliyet yürüten kamuya yararlı bir kısım Vakıfların, ABD'de faaliyet yürüten ve bu Vakıflarla ilişkili olan bir Vakfa aktardığı tutarlara ilişkindir. Davalı, bu hususu Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışına kara para aktardığı şeklinde kamuoyuna lanse etmiştir. (...) Bu Vakıfların amaçları doğrultusunda topladıkları bağışları, yaptıkları harcamaları ve mali tasarrufları Sayın Cumhurbaşkanımızın mali tasarrufları olarak göstermek açık bir saptırmadır ve asgari hukuk bilgisiyle de telifi kabil değildir" dedi.CHP Lideri Kılıçdaroğlu, son konuşmasında Başkan Erdoğan ve ailesinin, yurtdışındaki vakıflara para gönderdiğini, bunu yurtdışına kaçmak için yaptığı iftirasını atmıştı. Buna delil olarak da vakıflara yapılan "gizli bağışları" ileri sürmüştü. Ancak Kılıçdaroğlu'nun gizli dediği bağış miktarlarının ABD Adalet Bakanlığı sitesinde yayınlanan açık kaynaklı bilgilerden oluştuğu ortaya çıktı.TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nın ABD'de ve İngiltere'de birlikte kurdukları TURKEN Vakfı, Türk öğrencilere başta konaklama ve burs olmak üzere imkânlar sağlayarak destek olmayı amaçlıyor. Vakıf öğrencilerin aynı zamanda kendi kültür ve değerlerini korumalarını hedefliyor.TÜGVA, son olarak önceki gün Başkan Erdoğan'ın, yine Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı vakfa bağışladığını duyurmuştu. Dün de 75 bin TL'nin vakıf hesaplarına aktarıldığına yer verildi.