Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu vefat etti. Daha önce kalp ameliyatı olan ve kısa süre önce rutin kontrollerinde damar tıkanıklığı tespit edilen Gündoğdu'ya, önceki gün Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede stent takıldı. Dün sabaha karşı fenalaşarak hastaneye kaldırılan Gündoğdu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı konusunda uzman olan, 17 Ağustos depremi döneminde aktif olarak sahada görev yapan Gündoğdu, emekli olduktan sonra İstanbul depremi hakkında halkı bilgilendirmek için çalışmalar yaptı. Mahalle Gönüllüleri Derneği (MAGDER) Başkanı olan Gündoğdu için AFAD taziye mesajı yayımladı.