Son dakika! Başkan Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nden seslendi: Son nefesimize kadar buradayız

SON NEFESİMİZE KADAR BURADAYIZ

15 Temmuz gecesi ben milletimizi Atatürk Havalimanı'na çağırdım. Bay Kemal tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne gitti. Kahvesini yudumladı. Kaçacak dediğiniz kişi Tayyip Erdoğan ya. Biz vesayet güçlerinden, terör örgütlerinden kaçmamışız. Siyasetin, ekonominin küresel tetikçilerinden kaçmamışız. Biz 15 Temmuz gecesi tankların tüfeklerin namlularından kaçmamışız. Biz gözümüzü burada açtık. Son nefesimize kadar da buradayız. İnsan biraz utanır ya. 'Kaçacak' türü akıl ve ahlak dışı hezeyanlarla bu iş hiç olmaz. İşte Erdoğan burada, Ataköy'de, ölümüne burada.

İSTANBUL'UN FETHİ TARİHE KAZINMIŞ MÜHÜRDÜR

İstanbul'un fethi, dahiyane planların, büyük emeklerin, ustaca hazırlıkların, emsalsiz fedakarlıkların, sarsılmaz bir azmin ve kararlılığın neticesinde gerçekleşmiştir. Esasen bizim tarihimizde kolay kazanılmış hiçbir zafer yoktur. Ama İstanbul'un fethi, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührüdür. Şimdi buradan sesleniyorum; Fethin 569'uncu yılı mübarek olsun. Fetihlerin anası bu fethin daha nice yılları, asırları şimdiden mübarek olsun. Fatih'ten Allah razı olsun. Fatih'in asırlardır izini takip eden torunlarından Allah razı olsun. Bugün de Fatih'in izinden gitmek için kendini yetiştiren evlatlarımızdan Allah razı olsun.

İŞLERİNE GELİNCE ÇEVRECİLİK ADINA ORTALIĞI KARIŞTIRIRLAR

İşlerine gelince çevrecilik adına ortalığı karıştırırlar, işlerine gelmeyince dünyanın en önemli iklim anlaşmasına taraf olmamızı görmezden gelirler. Bu riyakarları bu yeminli ülke düşmanlarını sinsi beşinci kol aparatlarını dikkate almıyoruz. Milletimiz de adam yerine koymadığını 2023'te gösterecek.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL AÇACAĞIZ

İnşaallah önümüzdeki yıl bu zamanlar bu Millet Bahçesi'ni hizmete açacağız.

İLK FİDANI BİRLİKTE DİKTİLER

İşte Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan ilk fidanları böyle dikti. Başkan Erdoğan sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak "Toprakla buluşacak, 1453'e atıfta bulunacak 145 bin 300 ağacın ilki." dedi.