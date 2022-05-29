Video Türkiye Başkan Erdoğan: Son nefesimize kadar buradayız
Başkan Erdoğan: Son nefesimize kadar buradayız

Başkan Erdoğan: Son nefesimize kadar buradayız

29.05.2022 | 19:00

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun mesnetsiz iddiaları ile ilgili "Bize kaçacak diyenler kuyruklarını kıstırıp kaçtılar. Erdoğan ölümüne burada" dedi.

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