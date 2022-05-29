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OTOMATİK OYNAT
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Başkan Erdoğan: Son nefesimize kadar buradayız 29.05.2022 | 19:00
05:54
Türk Silahlı Kuvvetleri Efes’te nefesleri kesecek | Video 29.05.2022 | 10:28
06:18
Türkiye’nin değişken kalibreli ilk uzman nişancı tüfeği: “KN-12” | Video 29.05.2022 | 10:28
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İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı 26.05.2022 | 22:45
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Pençe-Kilit şehidi Mehmet Meral'den geriye bu video kaldı: Anlamlı mesaj... 26.05.2022 | 22:19
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Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor 26.05.2022 | 18:12
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Gaziantep'te 1 kişi polisler tarafından etkisiz hale getirildi 26.05.2022 | 17:38
03:58
Kurtaran-2022 Tatbikatında basın safhası başladı | Video 26.05.2022 | 10:56
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Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! Mahkumların Kovid-19 izni uzayacak mı? 22.05.2022 | 20:09
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması! 22.05.2022 | 18:06
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ABD'de 39. Türk Günü ve Festivali renkli görüntüler oluşturdu | Video 22.05.2022 | 08:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun mesnetsiz iddiaları ile ilgili "Bize kaçacak diyenler kuyruklarını kıstırıp kaçtılar. Erdoğan ölümüne burada" dedi.