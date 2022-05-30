İzmir’de Buğra Gökçe devri bitti

2014'te Ankara Çankaya Belediyesinden İzmir Büyükşehir Belediyesine transfer olan Buğra Gökçe Fen İşleri Daire Başkanı olarak başladığı Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter Yardımcılığı ve son olarak da Genel Sekreterlik görevine getirildi. 2019 yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, geride kalan 3 yıl süreyle Gökçe ile çalışmaya devam etti.

ARALARINA KARA KEDİ GİRDİ

İlk zamanlar objektiflere samimi pozlar veren ikilinin arası tartışmalı Buca Metrosu ihalesi ile açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin ihalede en düşük teklifi veren firmadan 529 milyon lira daha fazla teklif veren Gülermak'ta karar kılması tartışmaları da beraberinde getirdi. O süreçte yüzünden bir operasyon geçiren Gökçe'nin her ne kadar raporu bitince bir daha eski görevine geri dönmeyeceği söylense de Gökçe kaldığı yerden görevine devam etti. Fakat Soyer ve Gökçe arasındaki ilişki o süreçten sonra hiçbir zaman eskisi gibi olmadı.

HER YERE BİRLİKTE GİDİYORLARDI

Daha önce açılışlarda şantiye ziyaretlerinde Soyer'in yanından ayrılmayan Gökçe son zamanlarda Soyer'in bulunduğu hiçbir etkinliğe katılmamaya başladı. Kulislerde konuşulanlara göre geçtiğimiz haftalarda Soyer, Gökçe'ye bundan böyle birlikte çalışmak istemediğini kendisine de iletti. Belediye koridorlarında Gökçe'nin yeni yer arayışına girdiği sık sık dillendirilirken beklenen haber geçen hafta İstanbul'dan geldi. Edinilen bilgiye göre CHP Genel Merkezinin İstanbul Maltepe'de düzenlediği miting öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir araya gelerek konuştu. Gökçe'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesine transferi konusunda taraflar el sıkıştı. Bugün de Gökçe, Soyer'i makamında ziyaret ederek vedalaştı.

KOLTUĞA KİM OTURACAK?

Gökçe'nin İstanbul'a transfer olması ile birlikte şimdi tüm gözler Gökçe'den boşalacak koltuğa kimin oturacağına çevrildi. Her ne kadar Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ile ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey'in adı geçse de ilk etapta Genel Sekreter Yardımcısı Barış Karcı'nın Genel Sekreterlik görevine vekaleten bakacağı konuşuluyor.