Kararlılığınız hainlerin dengesini bozdu

Evlatları terör örgütü tarafından kaçırılan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti tam 1000 günü geride bıraktı. Önceki gün hem teröre karşı ortak yürüyüş yapan, hem de basın açıklaması yapan aileler, dün de 1000'inci güne özel etkinlikte tüm Türkiye ile kucaklaştı. Özel programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal, Oya Eronat ile STK üyeleri ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlardan oluşan yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Miting alanında "Bin yaşa anne", HDP için de "Halk Düşmanı Parti" pankartları dikkat çekti.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonundan annelere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan tam 1000 gün önce başlayan mücadeleniz, eşine az rastlanır bir evlat sevgisi, merhamet ve azim destanı olarak şimdiden tarihe altın harflerle yazıldı. Terör örgütü artık meydanın boş olmadığını bildiği için evlatlarınıza öyle kolayca kanca atamıyor. Örgütün güdümündeki parti de bu alçak plana pervasızca aracılık yapamıyor. Şahsım, ülkem ve milletim adına sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Sizler anne yüreğinden daha güçlü bir organizasyon, daha güçlü bir silah olmadığını ispatladınız. Bütün dünya teröristlerin yanında yer alsa da annelerin kalplerindeki sevgi ve gözlerindeki kararlılıkla karşılarına çıkması o hainlerin tüm dengelerini bozmaya yetti.Sınır boyunca adım adım kurmakta olduğumuz 30 kilometre derinliğindeki güvenli koridoru inşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Böylece çocuklarımızı kandırıp, dağa götüren mekanizmayı tamamen ortadan kaldırmış olacağız.Bu ülkenin Diyarbakır annelerine çok büyük şükran borcu var. Bu milletin Diyarbakır annelerinin mücadelesinden alacağı çok ders vardır. İnşallah bu tablo nesiller boyu kulaktan kulağa aktarılarak, geleceğimizi aydınlatan bir ışığa dönüşecektir. Bir kez daha her birinize teşekkürlerimiz sunuyor, evlatlarınıza ve yakınlarınıza kavuşmanızı diliyorum" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Direndiler ve 35 evlatlarını sökerek PKK'dan aldılar. Burada sözleri anneler söylediler. En son sözü de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan söyledi. Herkes buradan bilsin, sonuna kadar annelerimizle birlikteyiz. Allah nasip edecek, terör örgütüne bu ülkeden bir evlat daha gitmeyecek, anaların gözyaşı dinecek ve ortadan kalkacak. Bu anneler ortaya koydukları bu direnişle beraber kendilerinden sonra gelecek çocuklara da ışık olacaklar, annelere de güç olacaklar" dedi.ANNE Hacire Akar, HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırılan oğlu için HDP İl Başkanlığı binası önüne 22 Ağustos 2019'da gelerek oturma eylemi başlattı. Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta evladını PKK'nın elinden kurtardı. Akar'ın oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayan diğer ailelere de örnek oldu. Umutları artan anneler, 3 Eylül 2019'da 3 kişinin katılımıyla oturma eylemi başlattı. PKK ile HDP'nin tüm baskı ve tehditlerine rağmen yaz, kış, gece, gündüz demeden pandemi döneminde dahi süren eylem 1000'inci gününe girdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı HDP önündeki 1000'inci Gün Mitingine Van, Hakkâri, Şırnak, Batman, Siirt, Mardin, Elazığ, Muş, gibi çevre kentlerden annelerde eyleme gelerek destek verdi.