Soyer’den bir skandal daha! Depremzedeleri kapı dışarı ediyor

DEPREMZEDELERE KÖTÜ HABER

Edinilen bilgiye göre uzatılan sürenin dolması ile birlikte depremzedelere kötü haber geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Uzundere konutlarındaki depremzedeleri ziyaret ederek '20 Temmuz tarihine kadar daireleri boşaltın' mesajı iletti. Depremzedelere henüz yazılı bir tebligat iletilmezken, mağdur olan vatandaşların bir çoğu 'rezerv alan bitene kadar beklensin' çağrısını yaptı. Bazıları ise 'en azından düşük ücretle bize kiralansın' talebinde bulundu.

BÜYÜK ŞOK YAŞADILAR

Depremzede vatandaşlar rezerv alandaki yapıların yapılana kadar en azından kendilerine süre tanınması talebinde bulundu. Belediyeden kendilerini en az 3-5 ay daha idare etmesini isteyen vatandaşlar; "Belki belediyeye 1,5 yıldır yük olmuş olabiliriz. Ancak en azından cüzi bir kira ödeyelim ve orada kalalım istiyoruz. Çünkü gideceğimiz bir ev yok. Rezerv alandan 3-4 ay sonra evler bize teslim edilecek, o da biterse. Ancak bizlere kim 3-4 aylık ev kiralar ki?" diye sordu.