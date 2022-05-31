SON DAKİKA: Suriyeli Leyla Muhammed’in yüzüne tekme atan cani yeniden gözaltında! Görüntüler Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı...

Gaziantep'te, Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed (70), bankta oturduğu sırada tekmeli saldırıya uğradı. Görüntüler, sosyal medyada tepki toplarken, ekiplerin çalışması sonucu tespit edilen Şakir Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Suriye uyruklu 70 yaşındaki kadına acımasızca tekme atmıştı! | Video
Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed, bankta oturduğu sırada birinin tekmeli saldırısına uğradı. 'Çocuk hırsızı' olmakla suçlanan kadının tekmelendiği anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Uzun süre gözyaşı döktüğü de görülen kadının tekmelenme görüntüleri, büyük tepki topladı.
SERBEST BIRAKILDI
Görüntülerin ardından soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu şüphelinin Şakir Ç. olduğu tespit edildi ve polis ekiplerince gözaltına alındı. Toplanan kalabalığın 'çocuk hırsızı' demesi ile kadına tekme attığını ve pişman olduğunu belirten Şakir Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
VALİ GÜL: FIRSAT VERMEYECEĞİZ
Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medyadan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi, emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz" paylaşımında bulundu.
"MİLLETİMİZİN VİCDAN SAHİBİ TÜM FERTLERİ MAĞDUR ANNENİN YANINDADIR."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "70 yaşındaki Leyla Muhammed annemize uygulanan şiddet hepimizi derinden üzmüştür. Sabıkalı fail Şakir Çakır hakkında Adli ve İdari birimler gerekli hukuki süreci yürütmektedir. Milletimizin vicdan sahibi tüm fertleri mağdur annenin yanındadır" ifadelerini kullandı.