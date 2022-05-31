SON DAKİKA: Suriyeli Leyla Muhammed’in yüzüne tekme atan cani yeniden gözaltında! Görüntüler Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı...

VALİ GÜL: FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medyadan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi, emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz" paylaşımında bulundu.

"MİLLETİMİZİN VİCDAN SAHİBİ TÜM FERTLERİ MAĞDUR ANNENİN YANINDADIR."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "70 yaşındaki Leyla Muhammed annemize uygulanan şiddet hepimizi derinden üzmüştür. Sabıkalı fail Şakir Çakır hakkında Adli ve İdari birimler gerekli hukuki süreci yürütmektedir. Milletimizin vicdan sahibi tüm fertleri mağdur annenin yanındadır" ifadelerini kullandı.