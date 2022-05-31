Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Suriyeli Leyla Muhammed'in yüzüne tekme atan cani yeniden gözaltında! Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı...
Giriş Tarihi: 31.5.2022 10:29 Son Güncelleme: 31.5.2022 10:38

SON DAKİKA: Suriyeli Leyla Muhammed'in yüzüne tekme atan cani yeniden gözaltında! Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı...

SON DAKİKA: Suriyeli Leyla Muhammed’in yüzüne tekme atan cani yeniden gözaltında! Görüntüler Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı...

Son dakika haberine göre; Gaziantep'te Suriye uyruklu 70 yaşındaki zihinsel engelli Leyla Muhammed'in suratına tekme atan Şakir Ç. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Başsavcılık karara itiraz etti, zanlı yeniden gözaltına alındı. Şakir Ç.'nin 'Fuhşa teşvik' dahil 9 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi. İşte son dakika haberinin detayları...

Gaziantep'te, Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed (70), bankta oturduğu sırada tekmeli saldırıya uğradı. Görüntüler, sosyal medyada tepki toplarken, ekiplerin çalışması sonucu tespit edilen Şakir Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Suriye uyruklu 70 yaşındaki kadına acımasızca tekme atmıştı! | Video

Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed, bankta oturduğu sırada birinin tekmeli saldırısına uğradı. 'Çocuk hırsızı' olmakla suçlanan kadının tekmelendiği anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Uzun süre gözyaşı döktüğü de görülen kadının tekmelenme görüntüleri, büyük tepki topladı.

SERBEST BIRAKILDI

Görüntülerin ardından soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu şüphelinin Şakir Ç. olduğu tespit edildi ve polis ekiplerince gözaltına alındı. Toplanan kalabalığın 'çocuk hırsızı' demesi ile kadına tekme attığını ve pişman olduğunu belirten Şakir Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İTİRAZ SONRASI YENİDEN GÖZALTINDA

Karara başsavcılık, itiraz etti. 'Fuhşa teşvik' dahil 9 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen Şakir Ç., itiraz sonrası yeniden gözaltına alındı. Şakir Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

VALİ GÜL: FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medyadan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi, emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz" paylaşımında bulundu.

"MİLLETİMİZİN VİCDAN SAHİBİ TÜM FERTLERİ MAĞDUR ANNENİN YANINDADIR."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "70 yaşındaki Leyla Muhammed annemize uygulanan şiddet hepimizi derinden üzmüştür. Sabıkalı fail Şakir Çakır hakkında Adli ve İdari birimler gerekli hukuki süreci yürütmektedir. Milletimizin vicdan sahibi tüm fertleri mağdur annenin yanındadır" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Suriyeli Leyla Muhammed'in yüzüne tekme atan cani yeniden gözaltında! Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı...
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