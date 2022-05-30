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OTOMATİK OYNAT
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Suriye uyruklu 70 yaşındaki kadına acımasızca tekme atmıştı! | Video 30.05.2022 | 22:34
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Tadilat sırasında binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 30.05.2022 | 16:18
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Bartın merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı | Video 30.05.2022 | 16:08
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Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ölü | Video 30.05.2022 | 14:48
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Et yüklü kamyonda 4 kilo 956 gram esrar yakalandı | Video 30.05.2022 | 14:50
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İran'dan mehir için peşine takıldı, Başakşehir'de vurdu | Video 30.05.2022 | 14:35
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Sokak ortasında uyuşturucu kullanan şahıslar kamerada | Video 30.05.2022 | 13:37
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Alanya’da "Müsilaj" operasyonuna 4 tutuklama | Video 30.05.2022 | 10:37
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Zonguldak'taki 'Müsilaj' operasyonunda: 8 tutuklama | Video 30.05.2022 | 10:37
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Başakşehir'de otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada | Video 30.05.2022 | 11:44
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3 yaşındaki çocuğun 5'inci kattan düşme anı kamerada | Video 30.05.2022 | 12:15
Şakir Çakır gözaltına alındı Gazitantep'te Suriye uyruklu 70 yaşındaki Leyla Muhammed’e çocuk kaçırdı iddiasıyla yüzüne tekme adan Şakir Çakır gözaltına alındı. Şakir Çakır’ın (39) aralarında yaralama, Fuhuşa Teşvik ve Aracılık suçunun da olduğu 9 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi.