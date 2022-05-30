Suriye uyruklu 70 yaşındaki kadına acımasızca tekme atmıştı! | Video

Şakir Çakır gözaltına alındı Gazitantep'te Suriye uyruklu 70 yaşındaki Leyla Muhammed’e çocuk kaçırdı iddiasıyla yüzüne tekme adan Şakir Çakır gözaltına alındı. Şakir Çakır’ın (39) aralarında yaralama, Fuhuşa Teşvik ve Aracılık suçunun da olduğu 9 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi.