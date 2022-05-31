Tunç Soyer’e tepkiler çığ gibi! İzmir’deki depremzedelere tebligat gönderilmişti....

SUNA ŞARMAN

"2 yıldan bu yana buradayız. Benim kendi evim depremde yıkıldı. Henüz inşaatı bitmedi. TOKİ'deki evlerin verileceği söylendi, orası da tamamlanmadı. Ben 20 Temmuz'da çıkarsam ev kiralamak zorunda kalacağım. TOKİ'nin konutları bitince bu sefer kiraladığım evi boşaltıp ikinci kez oraya taşınmam gerekecek. Bugünün koşullarında iki kez taşınmanın maliyeti bana 40 bin lirayı bulacak. Ben bunu karşılayacak durumda değilim. Ben sürenin evler tamamlanana kadar uzatılmasını talep ediyorum. Şu an ortada bir mağduriyet var. Geldiler 'Temmuz'un 20'sinde çıkıyorsunuz' dediler. Hatta bazı komşulara da 'Çıkmazsanız elektrik ve suyunuzu keseriz' demişler. Biz zaten mağduruz. Bu bizim mağduriyetimizi daha da artırmak demek değil midir? Neymiş evleri olanlar varmış, gitmiyorlarmış. Belediye onları tek tek tespit etsin, ayıklasın, göndersin. Gerçekten gitmesi gereken varsa gitsinler. Neymiş evleri olanlar varmış yazlıklarına gitmişler evlerini kiraya vermişler. Bunlar hata. Ama ben gerçekten çok mağdurum. Çünkü gidecek yerim yok. Bizi onlarla aynı kefeye koymasınlar. Sayın başkandan sürenin uzatılmasını talep ediyoruz."

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