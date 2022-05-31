Tunç Soyer’e tepkiler çığ gibi! İzmir’deki depremzedelere tebligat gönderilmişti....

Depremde evleri yıkıldığı için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gösterdiği Uzundere'deki konutlara yerleşen depremzedeler Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı tebligatla büyük şok yaşadı. Başkan Soyer'in talimatı ile Büyükşehir Belediyesi depremzede vatandaşlardan mülkiyeti belediyeye ait konutları 20 Temmuz tarihine kadar boşaltmalarını istedi. SABAH, Soyer'in depremzedelere karşı yaptığı büyük ayıbı "Depremzedeleri kapı dışarı ediyor" başlığı ile manşetine taşıdı. Aldıkları tebligatlarla büyük şok yaşayan depremzedeler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e "Bizi sokağa atma" çağrısında bulundu. Ev kiralarının İzmir'de tavan yaptığı hatırlatan depremzedeler; "Deprem konutları henüz bitmedi. En azından inşaatlar tamamlanana kadar sayın başkandan bizi idare etmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde çoluk çocuk tekrar çadıra dönmekten başka çaremiz yok." Dedi. Depremzedeler Başkan Soyer'e "Evlerimiz bitene kadar belediye oturduğumuz daireleri bize uygun koşullarda kiralasın." önerisinde bulundu.
"DEPREMZEDELERE DOKUNMA"
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin MHP'li Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin'de yazılı açıklama yaparak Başkan Soyer'e "Depremzedelere dokunma" çağrısında bulundu. Ocak 2022'de MHP Grubu olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne konuya ilişkin önerge verdiğini belirten Şahin; "Geçtiğimiz Ocak ayında İBB Meclisi'nde MHP Grubu adına verdiğimiz önergede "Depremzede vatandaşlarımızın bir kısmı, mülkiyeti İBB'ye ait konutlarda yaşamlarını sürdürmektedirler. Deprem ve kentsel dönüşüm mağduru vatandaşlarımızın sorunlarını bir nebze çözebilmek adına, mülkiyeti İBB'ye ait konutların uygun fiyat ve uzun vadeyle, talep eden vatandaşlarımıza satışının yapılabilmesi için gereğini arz ederim." Demiştik. Verdiğimiz önerge ret edilmiş, İBB yönetimi konu ile ilgili somut anlamda bir çözüm önerisini gündeme taşımamıştı. Şimdi edindiğimiz bilgilere göre, Uzundere'de İBB'ye ait konutlarda ikamet ettirilen depremzede vatandaşlarımızın tahliye edileceğini üzüntüyle öğrendik. Bu yapılan zulümdür ve derhal sonlandırılmasını talep ediyoruz" dedi.
İŞ DEPREMZEDELERİN KİRA BEDELİNE KALDIYSA VAY İBB'NİN HALİNE
"İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi bir" kalemde Buca Metro ihalesinde 529 milyon TL yüksek bedelle işi verirken sorun olmayıp, iş depremzedelerin kira bedeline kaldıysa vay İBB'nin haline!" diyen Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: "İBB'ye ait konutlarda yaşayan depremzede vatandaşlarımızın kira bedellerine karşılık olarak, meclis ve komisyonlardan alacağımız huzur haklarının kira bedellerine mahsup edilmesi yönünde İBB yönetimine çağrıda bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın içi müsterih olsun. MHP Grubu olarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu, konunun takipçisi olacağımızı beyan etmek isterim" diye konuştu.
DEPREMZEDELER NE DEDİ?
KIYASETTİN GÜÇ
"Yıkılan binalarımızın inşaatları bitmediği için herkes mağdur durumda. Binalarımız bitene kadar sürenin uzatılmasını talep ediyoruz. Herkesin bu yönde bir talebi söz konusu. Ev kiraları arttı. İsteğimiz yerden ev bulamıyoruz. Büyük sıkıntı içindeyiz. Oturmakta olduğumuz daireler evlerimize geçene kadar bize uygun koşullarda kiralanabilir ya da imkan varsa isteyenlere bu daireler uzun vadeli ödeme koşulları ile satış da yapılabilir. Öyle bir fırsatta verilirse seviniriz. Sayın başkandan, herkesten destek bekliyoruz. Zaten evlerimiz tamamlandıktan sonra biz başımızın çaresine bakarız. "
ENVER KORKULU
"Belediye bizden oturduğumuz daireleri 20 Temmuz tarihine kadar boşaltmamızı istedi. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den anlayış bekliyoruz. Kira ödeyip elektriği suyu neyse vermeye razıyız. Evlerimiz yapılana kadar burada kalmamıza izin verilsin istiyoruz. Şimdi 20 Temmuz'a kadar çıkın deniyor. Ben üç aylığına nereye çıkacağım, nasıl çıkacağım? Bu yoklukta 3 ay sonra evimiz tamamlandığında tekrar nakliye parası verip kendi evime taşınmak zorunda kalacağım. Bu olacak iş değil. Üstelik evini kim 3 aylığına kiraya verir o da ayrı bir konu."
SUNA ŞARMAN
"2 yıldan bu yana buradayız. Benim kendi evim depremde yıkıldı. Henüz inşaatı bitmedi. TOKİ'deki evlerin verileceği söylendi, orası da tamamlanmadı. Ben 20 Temmuz'da çıkarsam ev kiralamak zorunda kalacağım. TOKİ'nin konutları bitince bu sefer kiraladığım evi boşaltıp ikinci kez oraya taşınmam gerekecek. Bugünün koşullarında iki kez taşınmanın maliyeti bana 40 bin lirayı bulacak. Ben bunu karşılayacak durumda değilim. Ben sürenin evler tamamlanana kadar uzatılmasını talep ediyorum. Şu an ortada bir mağduriyet var. Geldiler 'Temmuz'un 20'sinde çıkıyorsunuz' dediler. Hatta bazı komşulara da 'Çıkmazsanız elektrik ve suyunuzu keseriz' demişler. Biz zaten mağduruz. Bu bizim mağduriyetimizi daha da artırmak demek değil midir? Neymiş evleri olanlar varmış, gitmiyorlarmış. Belediye onları tek tek tespit etsin, ayıklasın, göndersin. Gerçekten gitmesi gereken varsa gitsinler. Neymiş evleri olanlar varmış yazlıklarına gitmişler evlerini kiraya vermişler. Bunlar hata. Ama ben gerçekten çok mağdurum. Çünkü gidecek yerim yok. Bizi onlarla aynı kefeye koymasınlar. Sayın başkandan sürenin uzatılmasını talep ediyoruz."CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den bir skandal daha! 20 Temmuz tarihine kadar...