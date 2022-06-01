Başkan Erdoğan: Pakistan’la ortak ticaret hedefimiz 5 milyar Dolar!

FETÖ İLE MÜCADELE

Ekonomik işbirliğimizin lokomotifi olan iş insanlarımızı ve yatırımlarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz. FETÖ ile mücadelemize verdiği destek için Pakistan makamlarına bir kez daha teşekkür ediyoruz. Son dönemde artan terör saldırılarından şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet diliyorum.

İnsanlığın ortak düşmanı olan terörizme karşı Pakistan'ın mücadelesini mutlaka başarıyla sürdüreceğine inanıyorum. Afganistan'ın kalıcı istikrarı, düzensiz göç dalgaların önüne geçilmesinde Pakistan kritik önemlidir. Türkiye olarak Afganistan'a 4 bin tondan fazla 4 iyilik treni yolladık. 5. tren için hazırlıklarımız devam ediyor. Keşmir sorununun da Keşmirli kardeşlerimizin meşru beklentileri doğrultusunda ve BM kararları çerçevesinde çözümüne desteklerimizi sürdürüyoruz.