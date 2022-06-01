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Başkan Erdoğan: Pakistan'la ortak ticaret hedefimiz 6 milyar Dolar! | Video 01.06.2022 | 19:52
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Başkan Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği'nde konuştu | Video 31.05.2022 | 15:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ikili görüşmeleri sona erdi. Görüşmenin ardından iki lider ortak imza törenine katıldı. Başkan Erdoğan, törenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Açıklamasında iki ülkenin iş birliğine vurgu yapan Başkan Erdoğan, ortak ticaret hedefinin de 6 milyar Dolar olduğunu vurguladı.