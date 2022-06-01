Video Haber Başkan Erdoğan: Pakistan'la ortak ticaret hedefimiz 6 milyar Dolar! | Video
Başkan Erdoğan: Pakistan'la ortak ticaret hedefimiz 6 milyar Dolar! | Video

Başkan Erdoğan: Pakistan'la ortak ticaret hedefimiz 6 milyar Dolar! | Video

01.06.2022 | 19:52

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ikili görüşmeleri sona erdi. Görüşmenin ardından iki lider ortak imza törenine katıldı. Başkan Erdoğan, törenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Açıklamasında iki ülkenin iş birliğine vurgu yapan Başkan Erdoğan, ortak ticaret hedefinin de 6 milyar Dolar olduğunu vurguladı.

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