CHP, Türkiye’nin yanında değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli şöyle dedi:Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi, yatırım ve katma değer üretiminin artışı hususunda çok önemli destekleri bulunan işadamlarımıza beşli çete iftirası atan Kılıçdaroğlu, Kandil Dağı'nı ve sınırlarımızın hemen dibini mesken tutan terör çetesini ve çete başlarını ağzına almaktan sürekli kaçmaktadır. Kılıçdaroğlu eğer çete arıyorsa, sakladığı ve yüzünü kızartacak herhangi bir kirli bağlantısı da bulunmuyorsa Türk işadamlarına değil hainlere bakmalı ve haddini bilmelidir.Zillete ve hıyanete refakat eden bir CHP yönetiminin Türkiye'nin geleceğinde söz ve pay sahibi olması mümkün müdür? Hiçbir milli konuda Türkiye'nin yanında değiller. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine şerh düşen ülkemizi taktik hata içinde gören, yüzsüzce eleştiren, bu ülkelerin üyeliğini desteklediklerini açıklayan bugünkü CHP yönetiminin iki dünyada da yatacak yeri, sığınacak limanı yoktur. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi ile Atatürk'ün partisi arasında en küçük benzerlik kalmamıştır. Geldiğimiz bu aşamada CHP ile HDP birbirine iltihak etmiştir. Aralarındaki sınır çizgisi silinmiş, CHP'nin ön kapısından giren HDP'nin arka kapısından çıkacak hale gelmiştir.Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazı boşuna değildir. İsveç yönetimi, kendi başkentinde bölücü teröristlerin Türkiye aleyhtarı gösterilerine hâlâ sessiz, hâlâ seyircidir. İsveç ve Finlandiya, terörle arasına mesafe koymadan NATO'ya hangi yol ve vasıtayla girebilecektir? İsveç ve Finlandiya kırmızı kart cezalısıdır. Bu cezanın kaldırılması için PKK/ YPG/PYD hilesiz ve hilafsız kınanmalı, Türkiye'nin iade talebinde bulunduğu teröristler teslim edilmelidir.Tehdit nereden doğuyorsa, teröristler hunhar saldırılarını nerelerden ikmal ve takviye ediyorlarsa, diyorum ki, oralar meşru hedeftir, caniler temizlenmeli, en başta Tel Rıfat ve Münbiç özgürleştirilmelidir. Ne ülkemizde, ne Meclis'imizde, ne de sınır hattımızda terörist istemiyoruz. Türkiye'nin, Suriye veya Irak'ın toprağında gözü yoktur, bilakis bu ülkelerin huzur ve güvenliğini sağlamak için müdahil olması herkesin çıkarınadır.BAHÇELİ: Akdeniz ve Ege'de gerilimi tırmandıran, taciz ve tahriklerini seriye bağlayan Yunanistan ateşle oynamaktadır. Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları yoğun olarak silahlandırması barışa değil, kutuplaşmaya ve sonucu silaha açılacak bir sürece davetiyedir. Anadolu coğrafyasının devamı niteliğindeki 12 ada konusu henüz kapanmamış yaramızdır. Ve 12 ada Türkiye'den haksızca, ayak oyunlarıyla gasp edilmiştir. Bu adaları Çanakkale Boğazı'yla İstanbul'un güvenliğinden ayrı düşünmek imkânsızdır. İç ve dış işgal cephesi şu gerçeği hatırından bir an olsun çıkarmasın ki, çalınmış mal sahibine mutlaka iade edilmelidir. Biz 12 adayı unutmadık, unutmayacağız, bir gün asıl sahibine geçeceği günleri de mutlaka göreceğiz.