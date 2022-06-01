Tunç Soyer’in planı ortaya çıktı! Depremzedelerin kaldığı evler...

SABAH Soyer'in depremzedeleri tahliye etmek için neden ısrarcı olduğunu gün yüzüne çıkardı. Belediye kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugüne kadar depremzedelerin barındırıldığı Uzundere Yaşar Kemal Mahallesinde çok sayıda daire satan Soyer'in depremzedeleri tahliye ettikten sonra 2 bloktan oluşan toplam 224 daireyi de satmaya hazırlandığı iddia edildi. Soyer'in sırf daireleri satmak için depremzedeleri tahliye etmek istemesi skandal olarak nitelendirildi.

KLASİK BİR SOYER VAKASI

Soyer'e tepki gösteren AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal: Yaşananlar klasik bir Tunç Soyer vakası" dedi. Soyer'in bugüne kadar verdiği hiçbir sözü tam manası ile yerine getirmediğini belirten Hızal şunları söyledi:

Maalesef sayın Soyer çok övünerek İzmirlilere duyurduğu depremzedelerin barınma ihtiyacı ile alakalı Uzundere'deki konutlardan da görüyoruz ki depremzedeleri apar topar tahliye etme çabası içine giriyor. Buraları tahliye etme gerekçesi de bildiğimiz kadarıyla satmak. İzmir'de adeta bir mirasyedi mantığı ile büyükşehir belediyesinin tüm mal varlıkların satışa çıkaran Soyer, en azından depremzedelerin kalıcı konut sorunu çözülene kadar bekleyebilirdi.