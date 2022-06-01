Tunç Soyer’in planı ortaya çıktı! Depremzedelerin kaldığı evler...

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde 117 vatandaşımız hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan çok sayıda vatandaş da yaralandı. Depremde ağır hasar alan binin üzerinde bina için yıkım kararı çıktı. O süreçte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başlattığı yardım kampanyası ile halktan milyonlarca lira para topladı. Depremde evlerini kaybeden 224 aile mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Uzundere'deki TOKİ konutlarına yerleştirildi.
DEPREMZEDELER İSYAN ETTİ
Henüz yapımı devam eden deprem konutları tamamlanmadığı için kendi evlerine taşınamayan depremzedelere tebligat yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi 2 bloktan oluşan 224 dairenin 20 Temmuz tarihine kadar boşaltılmasını istedi. İddiaya göre evlerini boşaltmak istemeyenlere elektrik ve sularının kesileceği söylendi. Aldıkları tebligat karşısında büyük şok yaşayan depremzedeler Soyer'e çağrıda bulunarak rerzerv alandaki konutlar tamamlanana kadar tahliye işleminin durdurulmasını istedi. Soyer'e "Oturduğumuz daireleri bize evlerimiz tamamlanana kadar uygun koşullarda kiralayın" önerisinde bulunan vatandaşlar SABAH aracılığı ile "Çadıra geri dönmek istemiyoruz" çağrısında bulundu.
SABAH Soyer'in depremzedeleri tahliye etmek için neden ısrarcı olduğunu gün yüzüne çıkardı. Belediye kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugüne kadar depremzedelerin barındırıldığı Uzundere Yaşar Kemal Mahallesinde çok sayıda daire satan Soyer'in depremzedeleri tahliye ettikten sonra 2 bloktan oluşan toplam 224 daireyi de satmaya hazırlandığı iddia edildi. Soyer'in sırf daireleri satmak için depremzedeleri tahliye etmek istemesi skandal olarak nitelendirildi.
KLASİK BİR SOYER VAKASI
Soyer'e tepki gösteren AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal: Yaşananlar klasik bir Tunç Soyer vakası" dedi. Soyer'in bugüne kadar verdiği hiçbir sözü tam manası ile yerine getirmediğini belirten Hızal şunları söyledi:
Maalesef sayın Soyer çok övünerek İzmirlilere duyurduğu depremzedelerin barınma ihtiyacı ile alakalı Uzundere'deki konutlardan da görüyoruz ki depremzedeleri apar topar tahliye etme çabası içine giriyor. Buraları tahliye etme gerekçesi de bildiğimiz kadarıyla satmak. İzmir'de adeta bir mirasyedi mantığı ile büyükşehir belediyesinin tüm mal varlıkların satışa çıkaran Soyer, en azından depremzedelerin kalıcı konut sorunu çözülene kadar bekleyebilirdi.
Fakat görüyoruz ki depremzedelere de tahammül edemedi. Bugüne kadar verdiği tüm sözler vaatte kaldığı gibi bu vaadi de sözde kaldı. Soyer'in döneminde, büyükşehir belediyesi 'mış' belediyeciliği yapmanın ötesine geçememiş bir belediyecilik anlayışı ile İzmir'i, İzmirlileri yönetmeye çalışıyor. Bu mağduriyetin giderilmesi aslında çok kolay. Belediye Meclisinde yeni bir karar alınarak sürenin 6 ay daha uzatılması söz konusu olabilir. Ama niyet üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olduğu için, artık reklam ve PR yapmasını gerektirecek bir durum olmadığı için depremzedelerin mağduriyetlerini artırmak için böyle bir yönteme başvurmuş durumda. Kendisinden kararını bir kez daha gözden geçirmesini talep ediyoruz" diye konuştu.Tunç Soyer'e tepkiler çığ gibi! İzmir'deki depremzedelere tebligat gönderilmişti....