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Giriş Tarihi: 1.6.2022 11:00

Yeni Danıştay üyeleri belli oldu

İLKER TURAK İLKER TURAK
Yeni Danıştay üyeleri belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nda, boş bulunan Danıştay üyeliği için seçim yapıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nda, boş bulunan Danıştay üyeliği için seçim yapıldı. Genel Kurul'da yapılan gizli oylamayla HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Konya Bölge İdare Mahkemesi (BİM) Daire Başkanı Kenan Balan ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu yeni Danıştay üyeleri oldu. Diğer bir üyeyi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belirleyecek. Danıştay'da boşalan üyeliklerin 4'te 3'ü idari yargı hakim ve savcılığından, dörtte biri ise diğer görevliler arasından seçilirken idari yargı hakim ve savcıları Hakimler ve Savcılar Kurulu, diğer üye ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirleniyor.

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Yeni Danıştay üyeleri belli oldu
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