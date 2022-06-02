O polis memuruna validen ödül

Kocaeli Gölcük İlçesi Barbaros İlkokulu öğrencileri için yaya geçidinde güvenlik önlemi alarak trafiği düzenleyen ve çocuklarla kurmuş olduğu bağ ile görenlerin içini ısıtan Polis Memuru Nihat Şensoy, Vali Seddar Yavuz tarafından ödüllendirildi.Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ile birlikte ziyarette hazır bulunan Polis Memuru Nihat Şensoy, Vali Seddar Yavuz'a kabullerinden dolayı teşekkür etti.

İYİLİK VE GÜELLİKLER YAYILSIN

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başlayan Vali Seddar Yavuz yaptığı konuşmalarında; "Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızla kurulan diyaloglar gerçekten içimizi ısıttı. Çok mutlu olduk. O nedenle polis memurumuzu tebrik ve teşekkür etmek üzere buraya davet ettik. Bu yapılan güzel davranış diğer genç meslektaşlarına örnek olsun, iyilik ve güzellikler yayılsın. Tebrik ediyor ve gönülden kutluyorum." diyerek Barbaros İlkokulu öğrencileriyle okul giriş ve çıkışlarında yakından ilgilenen Polis Memuru Nihat Şensoy'a Başarı Belgesi verip, tüm vatandaşlarımız adına çocuklarımıza göstermiş olduğu yakınlıktan dolayı teşekkür etti.