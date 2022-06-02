Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı! 25 dış temsilciliğe yeni büyükelçi atandı

25 DIŞ TEMSİLCİLİĞE YENİ BÜYÜKELÇİ ATANDI

Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Levent Eller, Finlandiya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Deniz Çakar, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İletişim ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Naci Aydın Karamanoğlu, Bolivya Çokuluslu Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Ertan Yalçın, Macaristan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu, Meksika Birleşik Devletleri nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili Ekonomik İşler Genel Müdürü İlhan Kemal Tuğ, Kuveyt Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Cumhurbaşkanı Danışmanı Tuba Nur Sönmez, Kolombiya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Beste Pehlivan Sun, Gürcistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcısı Ali Kaan Orbay, Ekvator Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dış Politika Analiz Ve Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcısı Makbule Başak Yalçın, Moritanya İslam Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Akif Menevşe, El Salvador Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İran ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Gül Büyükerşen,