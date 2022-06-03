Bakan Kasapoğlu: “Bisiklet sporunun tabana yayılması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

'Bu anlamlı günde genç arkadaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz' diyen Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü tüm içtenliğimle kutluyorum. İnanıyorum ki bu branştaki sporcularımız bizleri gururlandıracaklar. Özellikle Kadın Bisiklet Takımı ile ilgili federasyonumuzun bir çalışması var. O anlamda da desteklerimiz olacak. Kadınıyla, erkeğiyle, tüm yaş gruplarıyla bisikleti özendirecek, bisiklet kullanımını teşvik edecek projelerimizle inşallah el birliğiyle çok daha ileri noktalara geleceğiz. Bisiklete spora gönül veren tüm kardeşlerimizin bu özel gününü kutluyorum."