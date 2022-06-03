Bakan Kasapoğlu: Bisiklet sporunun tabana yayılması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz | Video

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nü sporcular ile bisiklet sürerek kutladı. Bisikletin tabana yayılması noktasında önemli atılımlara imza attıklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Bisiklet sporunu teşvik etme ve bu anlamda sporcularımızı destekleme yönünde yoğun çabalarımızı var” dedi.