Sabri Uzun’un ardından Hanefi Avcı’nın da rütbeleri geri alınacak: Emniyet düğmeye bastı

UZUN'UN PAYLAŞIMI "AHLAKSIZLIK"

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, Sabri Uzun'un paylaşımını kınarken İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir "AHLAKSIZLIĞI" kabul edilemez demişti. Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ ve Kaftancıoğlu paylaşımları nedeniyle Uzun hakkında idari soruşturma başlatmıştı.

EMNİYETİN İÇİNDE FETÖ'CÜ YOK RAPORU SUNDU

Sabri Uzun ayrıca 2002'de İstihbarat Daire Başkanı olduğu dönemde, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesine gönderilen bir yazıda, "Emniyet teşkilatı içinde Fetullahçı bir yapılanmanın olduğuna ilişkin herhangi bir tespit yapılamadığı" yönünde görüş bildirmişti. 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda adeta FETÖ'nün savunuculuğunu yapan Uzun, "FETÖ propagandası yapmak" ve "örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçlarından yargılanıyor. Uzun, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan ise 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.