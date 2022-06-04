224 depremzedeyi kapı dışarı etti! Tun Soyer’e tepkiler çığ gibi: 20 aydır yaptığı tek şey deprem anıtı

Bu ay sonuna kadar 7 proje alanında kalan 862 konut ile 222 dükkân da teslim edilmiş olacak. Yine yapımı devam eden 3 bin 649 konuttan 1. etapta yer alan 397'si, Bayraklı merkezdeki 862 konutla birlikte haziran sonuna kadar hak sahiplerine verilecek. 5 bin 40 konut ve 353 işyeri yılbaşına kadar teslim edilecek.