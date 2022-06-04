AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’dır! Muhalefet de çıksın adayını açıklasın

"TÜRKİYE YÜKSEK DÜZEYDE BİR DİPLOMASİ DEVLETİDİR"

Bir vesayet çabası olarak dış güvenlik anlayışı ile iç güvenlik anlayışını çatıştıran, siyaseti dağıtan, devlet ve millet adına demokratik temsil düzeyinde iş yapmak isteyenleri iş yapamaz haline getiren yaklaşımlardı. Böylece Türkiye'de hem masada hem sahadadır. Rakiplerimize Türkiye'yle bir meseleniz olduğunda masada çözmek istiyorsanız, Türkiye yüksek düzeyde bir diplomasi devletidir. Sahadaki varlığımız çok açık bir şekilde ortadadır.

"YARIN SABAH TARIM VE ENERJİ KONULARI MASAYA YATIRILACAK"

Biraz sonra ekonomiyle ilgili kapsamlı değerlendirme yapılacak. Milletvekillerimizin, yetkili kurul üyelerimiz, MKYK üyelerimizin sahadan topladığı veriler, bize gelen talepler ve tartışma konuları kapsamlı şekilde değerlendirilerek önümüzdeki yıllarda hangi etkileşimler içerisinde neleri dikkate alacağımız beyin fırtınası olarak gerçekleştirilecek. Yarın sabah tarım ve enerjiyle ilgili oturum olacak. Ondan sonra sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında kapsamlı bir istişare ve kapanış hitabıyla sona erecek. Bu kamp koronavirüs sürecinden sonra çok önemlidir. Bütün iç politika ve dış politika başlıklarının masaya yatırıldığı bir sonuç doğuracak.

"HER BİR ARKADAŞIMIZ ADINA 3 ADET FİDAN DİKİLECEK"

Cumhurbaşkanımızın imzasıyla 5 Haziran 1 hafta itibarıyla Çevre Haftası olarak kullanılacak. Bu toplantımızı çevre bilinci toplantısına çevirecek kapsam oluşturuldu. Çevre farkındalığı ile ilgili burada bir sürü yerleşimler var. Burada sıfır atık prensibine uyacağız. Buradaki yaptığımız faaliyetlerin neticesi olarak ortaya çıkacak karbon ayak izini gidermek için her bir arkadaşımız adına 3 adet fidan dikilecek. Buradaki siyasi parti faaliyetimizi çevre konusunda farkındalık, duyarlık faaliyetine dönüştürme, tamamlayıcı bir şekilde dönüştürmüş oluyoruz. Yarın sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı değerlendirme toplantısında karşılıklı olarak milletvekillerimizin, yetkili kurul üyelerimizin soru cevap bölümüne geçirecek. İç politika, dış politikanın yanısıra terörle mücadeleden, maalesef son yıllarda muhalefetin ortaya koyduğu kara propagandayı da tartışıyoruz.