Köy okullarında Sıfır Atık eğitimi

EmineErdoğan öncülüğünde hazırlanan ve 28 çevre gönüllüsünün ilham veren hikâyelerinin yer aldığı "Dünya Ortak Evimiz" kitabının yazarlarıyla bir araya gelerek çevreye ilişkin önerileri dinledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve eşi Şengül Kurum'un da katıldığı yemekli buluşmadan notlar şöyle:Yemekte söz alan Çevre Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi çevre bilimci Prof. Dr. Nilgün Kıran Cılız, genç nesilde farkındalık yaratmanın, onları ikna edip çevre konusunda yanlarına çekmenin çok önemli olduğunu vurgulayarak "Ben gençlere inanıyorum. İlerleyen günlerde biz yine gençlerle birlikte olursak çok daha hızlı ilerleyeceğiz. Sıfır atık konusunda tüm üniversitelerdeki gençlere ulaşılabilmek gerekir" dedi.Doğal Hayatı Koruma Vakfı(WWF) Türkiye GenelMüdürü Aslı Pasinli, "SıfırAtık Projesi'ne bir kardeşproje istiyoruz. Sıfır AtıkProjesi, hepimizin destekverdiği, enerjimizi odakladığımızbir konuydu. Bunun içine suyuda alan, tarımı içeren bir proje olarak"Sağlıklı Toprak Hareketi" olabilir diyedüşünüyorum" dedi. Suyun önemlibir kısmının, yüzde 78'inin tarımdakullanıldığına dikkati çeken Pasinli,bu hareketin içinde "pestisit kullanımınınazaltılması, doğadan destek alaraktarım yapma, ekolojik tarımın iyiceyaygınlaşması için çeşitli mekanizmaların,teşviklerin devreye girmesi" gibikonuların da yer alabileceğini ifadeetti. Emine Erdoğan, Pasinli'nin önerisine,"İnşallah, hep birlikte oturuptoplantı yapalım, bunları konuşalım.Teşekkür ediyorum" karşılığını verdi.Doğa eğitimcisiSümeyye Ceylan da çocuklarıngeri dönüşüm ve sıfıratıkla ilgili bilgilendirilmesininönemine işaret ederek,yaşanan krizlerden herkesin sorumluolduğunu söyledi. Ceylan, "Sadeceparasal anlamda değil vakit bütçesi,ilim bütçesi, her anlamda bütçemiziönce çocuklara ayırmamız gerekiyor"dedi.Amasya'dan gelentohum girişimcisi AytenÇöl, tohumun önemineişaret ederek ekimdeyapılması gerekenlereilişkin bilgi verdi. Çöl, sıfır atıkkonusunda sadece şehirlerde değilkırsalda da özellikle çocuklarınbilgilendirilmesi gerektiğinibelirtti. Emine Erdoğan, MilliEğitim Bakanlığı ile bunun çalışmasınıyaptıklarını söyledi.Doğa korumabilimcisi, KarsKuzey Doğa DerneğiKurucu Başkanı ÇağanŞekercioğlu, çok sayıdakuş türünün barındığı Kars'takiKuyucuk Gölü'nü kurtarma hikâyesinianlattı. Şekercioğlu, 2.5 yılönce 140 metreye kuyu kazarak gölegeçici bir çözümle can suyu verdiklerinisöyledi. Emine Erdoğan,kuyunun 2.5 yıldır çalıştığını 41türdeki 2 bin 144 kuşun ilkbahariçin bölgeye yeniden geldiğinisöyleyen Şekercioğlu'nu tebriketti.Yemekte, Bakan Kurum da Türkiye Çevre Ajansı'nın kuruluşu ve çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Yemeğe katılan Samida isimli müzik grubu da Gürcüce şarkı seslendirdi. Yemek sonunda Emine Erdoğan, Dünya Ortak Evimiz kitabını imzalayarak konuklarına takdim etti, yazarlarla fotoğraf çektirdi.