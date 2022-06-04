Köy okullarında Sıfır Atık eğitimi

Emine
Erdoğan öncülüğünde hazırlanan ve 28 çevre gönüllüsünün ilham veren hikâyelerinin yer aldığı "Dünya Ortak Evimiz" kitabının yazarlarıyla bir araya gelerek çevreye ilişkin önerileri dinledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve eşi Şengül Kurum'un da katıldığı yemekli buluşmadan notlar şöyle:
'GENÇLERE İNANIYORUZ'
Yemekte söz alan Çevre Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi çevre bilimci Prof. Dr. Nilgün Kıran Cılız, genç nesilde farkındalık yaratmanın, onları ikna edip çevre konusunda yanlarına çekmenin çok önemli olduğunu vurgulayarak "Ben gençlere inanıyorum. İlerleyen günlerde biz yine gençlerle birlikte olursak çok daha hızlı ilerleyeceğiz. Sıfır atık konusunda tüm üniversitelerdeki gençlere ulaşılabilmek gerekir" dedi.
'SAĞLIKLI TOPRAK HAREKETİ' BAŞLATALIM
Doğal Hayatı Koruma Vakfı
(WWF) Türkiye Genel
Müdürü Aslı Pasinli, "Sıfır
Atık Projesi'ne bir kardeş
proje istiyoruz. Sıfır Atık
Projesi, hepimizin destek
verdiği, enerjimizi odakladığımız
bir konuydu. Bunun içine suyu
da alan, tarımı içeren bir proje olarak
"Sağlıklı Toprak Hareketi" olabilir diye
düşünüyorum" dedi. Suyun önemli
bir kısmının, yüzde 78'inin tarımda
kullanıldığına dikkati çeken Pasinli,
bu hareketin içinde "pestisit kullanımının
azaltılması, doğadan destek alarak
tarım yapma, ekolojik tarımın iyice
yaygınlaşması için çeşitli mekanizmaların,
teşviklerin devreye girmesi" gibi
konuların da yer alabileceğini ifade
etti. Emine Erdoğan, Pasinli'nin önerisine,
"İnşallah, hep birlikte oturup
toplantı yapalım, bunları konuşalım.
Teşekkür ediyorum" karşılığını verdi.
ÇOCUKLARIMIZA GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÖĞRETMELİYİZ
Doğa eğitimcisi
Sümeyye Ceylan da çocukların
geri dönüşüm ve sıfır
atıkla ilgili bilgilendirilmesinin
önemine işaret ederek,
yaşanan krizlerden herkesin sorumlu
olduğunu söyledi. Ceylan, "Sadece
parasal anlamda değil vakit bütçesi,
ilim bütçesi, her anlamda bütçemizi
önce çocuklara ayırmamız gerekiyor"
dedi.
MEB'LE ÇALIŞIYORUZ
Amasya'dan gelen
tohum girişimcisi Ayten
Çöl, tohumun önemine
işaret ederek ekimde
yapılması gerekenlere
ilişkin bilgi verdi. Çöl, sıfır atık
konusunda sadece şehirlerde değil
kırsalda da özellikle çocukların
bilgilendirilmesi gerektiğini
belirtti. Emine Erdoğan, Milli
Eğitim Bakanlığı ile bunun çalışmasını
yaptıklarını söyledi.
KUYUCUK GÖLÜ IÇIN TEBRIK
Doğa koruma
bilimcisi, Kars
Kuzey Doğa Derneği
Kurucu Başkanı Çağan
Şekercioğlu, çok sayıda
kuş türünün barındığı Kars'taki
Kuyucuk Gölü'nü kurtarma hikâyesini
anlattı. Şekercioğlu, 2.5 yıl
önce 140 metreye kuyu kazarak göle
geçici bir çözümle can suyu verdiklerini
söyledi. Emine Erdoğan,
kuyunun 2.5 yıldır çalıştığını 41
türdeki 2 bin 144 kuşun ilkbahar
için bölgeye yeniden geldiğini
söyleyen Şekercioğlu'nu tebrik
etti.
GÜRCÜ MÜZİĞİ ZİYAFETİ
Yemekte, Bakan Kurum da Türkiye Çevre Ajansı'nın kuruluşu ve çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Yemeğe katılan Samida isimli müzik grubu da Gürcüce şarkı seslendirdi. Yemek sonunda Emine Erdoğan, Dünya Ortak Evimiz kitabını imzalayarak konuklarına takdim etti, yazarlarla fotoğraf çektirdi.