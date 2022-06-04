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Giriş Tarihi: 4.6.2022

Köy okullarında Sıfır Atık eğitimi

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Köy okullarında Sıfır Atık eğitimi
Emine Erdoğan öncülüğünde hazırlanan ve 28 çevre gönüllüsünün ilham veren hikâyelerinin yer aldığı "Dünya Ortak Evimiz" kitabının yazarlarıyla bir araya gelerek çevreye ilişkin önerileri dinledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve eşi Şengül Kurum'un da katıldığı yemekli buluşmadan notlar şöyle:

'GENÇLERE İNANIYORUZ'
Yemekte söz alan Çevre Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi çevre bilimci Prof. Dr. Nilgün Kıran Cılız, genç nesilde farkındalık yaratmanın, onları ikna edip çevre konusunda yanlarına çekmenin çok önemli olduğunu vurgulayarak "Ben gençlere inanıyorum. İlerleyen günlerde biz yine gençlerle birlikte olursak çok daha hızlı ilerleyeceğiz. Sıfır atık konusunda tüm üniversitelerdeki gençlere ulaşılabilmek gerekir" dedi.



'SAĞLIKLI TOPRAK HAREKETİ' BAŞLATALIM
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, "Sıfır Atık Projesi'ne bir kardeş proje istiyoruz. Sıfır Atık Projesi, hepimizin destek verdiği, enerjimizi odakladığımız bir konuydu. Bunun içine suyu da alan, tarımı içeren bir proje olarak "Sağlıklı Toprak Hareketi" olabilir diye düşünüyorum" dedi. Suyun önemli bir kısmının, yüzde 78'inin tarımda kullanıldığına dikkati çeken Pasinli, bu hareketin içinde "pestisit kullanımının azaltılması, doğadan destek alarak tarım yapma, ekolojik tarımın iyice yaygınlaşması için çeşitli mekanizmaların, teşviklerin devreye girmesi" gibi konuların da yer alabileceğini ifade etti. Emine Erdoğan, Pasinli'nin önerisine, "İnşallah, hep birlikte oturup toplantı yapalım, bunları konuşalım. Teşekkür ediyorum" karşılığını verdi.

ÇOCUKLARIMIZA GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÖĞRETMELİYİZ
Doğa eğitimcisi Sümeyye Ceylan da çocukların geri dönüşüm ve sıfır atıkla ilgili bilgilendirilmesinin önemine işaret ederek, yaşanan krizlerden herkesin sorumlu olduğunu söyledi. Ceylan, "Sadece parasal anlamda değil vakit bütçesi, ilim bütçesi, her anlamda bütçemizi önce çocuklara ayırmamız gerekiyor" dedi.



MEB'LE ÇALIŞIYORUZ
Amasya'dan gelen tohum girişimcisi Ayten Çöl, tohumun önemine işaret ederek ekimde yapılması gerekenlere ilişkin bilgi verdi. Çöl, sıfır atık konusunda sadece şehirlerde değil kırsalda da özellikle çocukların bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti. Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı ile bunun çalışmasını yaptıklarını söyledi.

KUYUCUK GÖLÜ IÇIN TEBRIK
Doğa koruma bilimcisi, Kars Kuzey Doğa Derneği Kurucu Başkanı Çağan Şekercioğlu, çok sayıda kuş türünün barındığı Kars'taki Kuyucuk Gölü'nü kurtarma hikâyesini anlattı. Şekercioğlu, 2.5 yıl önce 140 metreye kuyu kazarak göle geçici bir çözümle can suyu verdiklerini söyledi. Emine Erdoğan, kuyunun 2.5 yıldır çalıştığını 41 türdeki 2 bin 144 kuşun ilkbahar için bölgeye yeniden geldiğini söyleyen Şekercioğlu'nu tebrik etti.

GÜRCÜ MÜZİĞİ ZİYAFETİ
Yemekte, Bakan Kurum da Türkiye Çevre Ajansı'nın kuruluşu ve çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Yemeğe katılan Samida isimli müzik grubu da Gürcüce şarkı seslendirdi. Yemek sonunda Emine Erdoğan, Dünya Ortak Evimiz kitabını imzalayarak konuklarına takdim etti, yazarlarla fotoğraf çektirdi.

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Köy okullarında Sıfır Atık eğitimi
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