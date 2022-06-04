Son dakika haberi | Başkan Erdoğan imzaladı: Yeni atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Kibar Altunal görevden alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Bülent Sezgin görevden alındı. Rehberlik ve Teftiş Başkanı Çağlayan Odabaş görevden alındı. Yerine Başmüfettiş Recep Semiz atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Fuat Kasımcan getirildi. Açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Mehmet Tekin Arpacık, Strateji Geliştirme Başkanlığına ise Mustafa Alpaslan atandı.

Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Çelik ve Şahin Aybal görevden alındı.

Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürü Turgut Aydın, 8. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan ve 13. Bölge Müdürü Salih Cengiz görevden alındı. Genel Müdür Yardımcılığına Metin Aytekin ve Ahmet Sağlam, 4. Bölge Müdürlüğüne İlhan Aytekin, 9. Bölge Müdürlüğüne Savaş Bayındır, 12. Bölge Müdürlüğüne Alpaslan Eşlik atandı.