İzmir’deki kötü koku, İZSU müdürüne istifa ettirdi

GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞANIYORDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcılığı kadrosundayken Başkan Tunç Soyer tarafından İZSU'ya atanan Özkan'ın asalet görevlendirmesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanmamıştı. Kulislerde, Başkan Soyer ile bir süredir görüş ayrılığı yaşayan Özkan'ın son dönemde kentin her noktasında yaşanan pis koku sorunu ve Körfez'in temizliği konularında idare ile anlaşmazlığa düştüğü konuşuluyordu. Soyer ile Özkan arasındaki ipleri koparan son olay geçtiğimiz hafta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ilçe belediye başkanları ile yaptığı toplantıda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre CHP'li belediye başkanlarının tamamına yakını İZSU'nun içme suyu kanalizasyon ve yağmur suyu kanalı çalışması nedeniyle açıp kapatmadığı çukurlardan ve asfaltlanmayan yollardan dert yandı.

İddiaya göre; bu toplantı sonrası Soyer ile Özkan'ın arasındaki gerginlik daha da arttı. Üzerindeki baskıya daha fazla dayanamayan Özkan, geçtiğimiz Cuma günü istifa kararı aldı. Öğleden sonra İZSU Genel Müdürlüğündeki odasında eşyalarını topladığı öğrenilen Özkan dün de istifasını verdi.