Maduro söylediğini yaptı... Diriliş Ertuğrul’dan sonra Kuruluş Osman setini ziyaret etti

YENİDEN BİR ARAYA GELMEKTEN BÜYÜK KEYİF DUYDUK

Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından ziyarete iliştin şu açıklamada bulundu. "Ülkemizi ziyaret eden Venezuela Devlet Başkanı Sayın Nicolas Maduro ile yeniden bir araya gelmekten büyük keyif duyduk. Kuruluş Osman dizimize olan büyük ilgileri ve bu güzel ziyaretleri için Sayın Maduro ile kıymetli eşine çok teşekkür ediyorum."