Maduro söylediğini yaptı... Diriliş Ertuğrul’dan sonra Kuruluş Osman setini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Maduro, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Maduro, daha sonra beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi. Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Maduro, deftere, "Bu büyük vatanın kurucusu Mustafa Kemal'in önünde saygılarımı sunmak için bulunuyorum." yazdı. Maduro, ayrıca "Yaşasın Türkiye, yaşasın Venezuela, yaşasın kurtarıcılarımız." ifadesini kullandı.
MADURO BAŞINA BÖRK TAKIP ELİNE KILIÇ ALDI
Daha önceki Türkiye ziyaretinde "Diriliş Ertuğrul" setini ziyaret eden Maduro, "Kuruluş Osman" setine de geleceğini dile getirmiş ve oyunculara selam göndermişti. Maduro, söylediği gibi yaparak Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ı ziyaret etti. Ziyaret esnasında kafasına börk takıp eline kılıç alan Maduro kameralara poz verdi.
YENİDEN BİR ARAYA GELMEKTEN BÜYÜK KEYİF DUYDUK
Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından ziyarete iliştin şu açıklamada bulundu. "Ülkemizi ziyaret eden Venezuela Devlet Başkanı Sayın Nicolas Maduro ile yeniden bir araya gelmekten büyük keyif duyduk. Kuruluş Osman dizimize olan büyük ilgileri ve bu güzel ziyaretleri için Sayın Maduro ile kıymetli eşine çok teşekkür ediyorum."